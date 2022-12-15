https://ria.ru/20221215/prazdnik-1838974209.html
Пушилин установил четыре новых праздничных дня в ДНР
Пушилин установил четыре новых праздничных дня в ДНР - РИА Новости, 15.12.2022
Пушилин установил четыре новых праздничных дня в ДНР
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин установил четыре дополнительных праздничных дня на территории республики, один из них посвящен... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:00
2022-12-15T18:00
2022-12-15T18:00
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин установил четыре дополнительных праздничных дня на территории республики, один из них посвящен воссоединению с РФ."Установить, что в Донецкой Народной Республике дополнительными нерабочими праздничными днями являются: 11 мая - День Донецкой Народной Республики; 30 сентября - День возвращения Донецкой Народной Республики в Россию; один день (воскресенье) - Светлое Христово Воскресение (Пасха); один день (воскресенье) - День Святой Троицы (Троица)", - говорится в указе врио главы ДНР.Как отмечается, указ вступает в силу со дня его официального опубликования.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://realty.ria.ru/20221215/pushilin-1838955908.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
Пушилин установил четыре новых праздничных дня в ДНР
Пушилин установил четыре новых праздника в ДНР, один посвящен воссоединению с Россией