В Дании сформировали новое правительство
В Дании сформировали новое правительство, главой МИД стал бывший премьер Расмуссен
Флаг Дании. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Дании сформировали новое правительство, главой МИД стал бывший премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен, сообщает издание Copenhagen Post.
Премьер-министр Дании и глава социал-демократической партии Метте Фредериксен во вторник заявила о готовности сформировать новое правительство после выборов, прошедших в начале ноября. Сообщалось, что оно включит в себя также Партию умеренных и Либеральную партию Дании. По данным телеканала TV2, переговоры о формировании нового правительства шли с 1 ноября.
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Пост премьер-министра Дании, пишет Copenhagen Post, вновь займет Метте Фредериксен. МИД страны, как сообщается, возглавит лидер Партии умеренных, бывший премьер Дании Ларс Лёкке Расмуссен, министерство обороны - председатель Либеральной партии Дании Якоб Эллеманн-Йенсен, он также займет пост вице-премьера страны. Министром экономики станет Троэльс Лунд Поульсен, министром внутренних дел и здравоохранения - Софи Лёде, министром юстиции - Петер Хуммельгорд, министром культуры - Якоб Энгель-Шмидт, министром бизнеса - бывший глава минобороны Дании Мортен Бёдсков. Министром финансов, сообщает газета, останется Николай Ваммен.
Как сообщается, министры будут представлены общественности после встречи с королевой Дании Маргрете II.
Первого ноября в Дании состоялись парламентские выборы. По последним данным, "красный" блок левоцентристских партий, в который входит Социал-демократическая партия, получает в парламенте 90 мандатов из 179. У правоцентристской коалиции – 73 мандата, у Умеренной партии – 16.
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