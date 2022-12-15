https://ria.ru/20221215/pravitelstvo-1838899339.html

В Дании сформировали новое правительство

В Дании сформировали новое правительство - РИА Новости, 15.12.2022

В Дании сформировали новое правительство

В Дании сформировали новое правительство, главой МИД стал бывший премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен, сообщает издание Copenhagen Post. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:41

2022-12-15T14:41

2022-12-15T14:41

в мире

ларс лёкке расмуссен

метте фредериксен

маргрете ii

дания

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Дании сформировали новое правительство, главой МИД стал бывший премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен, сообщает издание Copenhagen Post.Премьер-министр Дании и глава социал-демократической партии Метте Фредериксен во вторник заявила о готовности сформировать новое правительство после выборов, прошедших в начале ноября. Сообщалось, что оно включит в себя также Партию умеренных и Либеральную партию Дании. По данным телеканала TV2, переговоры о формировании нового правительства шли с 1 ноября.Пост премьер-министра Дании, пишет Copenhagen Post, вновь займет Метте Фредериксен. МИД страны, как сообщается, возглавит лидер Партии умеренных, бывший премьер Дании Ларс Лёкке Расмуссен, министерство обороны - председатель Либеральной партии Дании Якоб Эллеманн-Йенсен, он также займет пост вице-премьера страны. Министром экономики станет Троэльс Лунд Поульсен, министром внутренних дел и здравоохранения - Софи Лёде, министром юстиции - Петер Хуммельгорд, министром культуры - Якоб Энгель-Шмидт, министром бизнеса - бывший глава минобороны Дании Мортен Бёдсков. Министром финансов, сообщает газета, останется Николай Ваммен.Как сообщается, министры будут представлены общественности после встречи с королевой Дании Маргрете II.Первого ноября в Дании состоялись парламентские выборы. По последним данным, "красный" блок левоцентристских партий, в который входит Социал-демократическая партия, получает в парламенте 90 мандатов из 179. У правоцентристской коалиции – 73 мандата, у Умеренной партии – 16.

https://ria.ru/20221121/moldaviya-1833229553.html

https://ria.ru/20221022/pravitelstvo-1825872365.html

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в мире, ларс лёкке расмуссен, метте фредериксен, маргрете ii, дания