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Санду заявила об уважении прав русскоязычных граждан в Молдавии - РИА Новости, 15.12.2022
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Санду заявила об уважении прав русскоязычных граждан в Молдавии
Санду заявила об уважении прав русскоязычных граждан в Молдавии - РИА Новости, 15.12.2022
Санду заявила об уважении прав русскоязычных граждан в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что права русскоязычных граждан в стране уважают наравне с правами остальных ее жителей, не мешая им участвовать в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T22:43
2022-12-15T22:43
в мире
майя санду
мария захарова
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КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что права русскоязычных граждан в стране уважают наравне с правами остальных ее жителей, не мешая им участвовать в процессе голосования.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новый кодекс о выборах Молдавии, заявила, что Москва призывает Кишинев проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации в стране и нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией и ущемлять интересы русскоязычного населения Молдавии. Речь шла о новом избирательном кодексе, по которому в Молдавии больше не будут печатать бюллетени на русском языке. Также Захарова допустила, что президент Молдавии "врала", когда во время избирательной кампании на пост главы республики обещала защищать права нацменьшинств."Для русскоговорящих граждан в нашей стране нет никаких угроз, они уважаются так же, как и остальные граждане Молдавии. Я обещала, что мы будем уважать всех, заботиться о всеобщей безопасности, что мы сделаем все возможное для всеобщего благополучия. Соответственно, ничего не изменилось", - заявила Санду в эфире телеканала TVR Moldova.Она отметила, что все противоречащие этому заявления являются фейками и попытками дестабилизации ситуации в стране. По ее словам, не создается никаких угроз для права граждан участвовать в процессе голосования.Парламент Молдавии в декабре одобрил новый кодекс о выборах, который предусматривает, что избирательные бюллетени будут оформляться исключительно на румынском языке (по конституции государственным языком в Молдавии является молдавский, но по решению Конституционного суда – румынский). По новым правилам, местные избирательные комиссии будут вправе обратиться к Центризбиркому с просьбой напечатать дополнительное количество бюллетеней на языке одного из национальных меньшинств.
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в мире, майя санду, мария захарова, молдавия, россия, москва
В мире, Майя Санду, Мария Захарова, Молдавия, Россия, Москва
22:43 15.12.2022
 
Санду заявила об уважении прав русскоязычных граждан в Молдавии

Глава Молдавии Санду: права русских в стране уважают наравне с правами остальных жителей

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что права русскоязычных граждан в стране уважают наравне с правами остальных ее жителей, не мешая им участвовать в процессе голосования.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новый кодекс о выборах Молдавии, заявила, что Москва призывает Кишинев проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации в стране и нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией и ущемлять интересы русскоязычного населения Молдавии. Речь шла о новом избирательном кодексе, по которому в Молдавии больше не будут печатать бюллетени на русском языке. Также Захарова допустила, что президент Молдавии "врала", когда во время избирательной кампании на пост главы республики обещала защищать права нацменьшинств.
"Для русскоговорящих граждан в нашей стране нет никаких угроз, они уважаются так же, как и остальные граждане Молдавии. Я обещала, что мы будем уважать всех, заботиться о всеобщей безопасности, что мы сделаем все возможное для всеобщего благополучия. Соответственно, ничего не изменилось", - заявила Санду в эфире телеканала TVR Moldova.
Она отметила, что все противоречащие этому заявления являются фейками и попытками дестабилизации ситуации в стране. По ее словам, не создается никаких угроз для права граждан участвовать в процессе голосования.
Парламент Молдавии в декабре одобрил новый кодекс о выборах, который предусматривает, что избирательные бюллетени будут оформляться исключительно на румынском языке (по конституции государственным языком в Молдавии является молдавский, но по решению Конституционного суда – румынский). По новым правилам, местные избирательные комиссии будут вправе обратиться к Центризбиркому с просьбой напечатать дополнительное количество бюллетеней на языке одного из национальных меньшинств.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
"Нож в спину". Запад предопределил судьбу Молдавии
 
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