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Кремль не принимал решения о запуске уцелевшей ветки "Северного потока" - РИА Новости, 15.12.2022
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Кремль не принимал решения о запуске уцелевшей ветки "Северного потока"
Кремль не принимал решения о запуске уцелевшей ветки "Северного потока" - РИА Новости, 15.12.2022
Кремль не принимал решения о запуске уцелевшей ветки "Северного потока"
Решение о запуске уцелевшей ветки "Северного потока" пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:22
2022-12-15T13:03
северный поток
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
экономика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Решение о запуске уцелевшей ветки "Северного потока" пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну, на "Северном потоке" сейчас может отразиться только ремонт, вот. Или запуск единственной уцелевшей ветки второго потока, вот, что может отразиться на нем. Значит, до ремонта дело пока не дошло, никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков журналистам."Ну и, собственно, пока нет никаких решений о запуске уцелевшей нитки, поэтому это вряд ли как-то на это повлияет. Хотя, безусловно, турбина нуждается в сервисе, нуждается в ремонте", - сказал он.
https://ria.ru/20221215/kanada-1838753197.html
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северный поток, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), экономика
Северный поток, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Экономика
12:22 15.12.2022 (обновлено: 13:03 15.12.2022)
 
Кремль не принимал решения о запуске уцелевшей ветки "Северного потока"

Песков: решение о запуске уцелевшей ветки "Северного потока" не принималось

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Решение о запуске уцелевшей ветки "Северного потока" пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ну, на "Северном потоке" сейчас может отразиться только ремонт, вот. Или запуск единственной уцелевшей ветки второго потока, вот, что может отразиться на нем. Значит, до ремонта дело пока не дошло, никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков журналистам.
"Ну и, собственно, пока нет никаких решений о запуске уцелевшей нитки, поэтому это вряд ли как-то на это повлияет. Хотя, безусловно, турбина нуждается в сервисе, нуждается в ремонте", - сказал он.
Северный поток - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Северный потокРоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Экономика
 
 
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