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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и десять единиц техники

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и десять единиц техники - РИА Новости, 15.12.2022

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и десять единиц техники

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила в четверг, что за сутки украинские войска потеряли более 30 человек, два танка и восемь единиц... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:54

2022-12-15T10:54

2022-12-15T10:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

народная милиция днр

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила в четверг, что за сутки украинские войска потеряли более 30 человек, два танка и восемь единиц бронированной и автомобильной техники."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка ("Т-64БВ"), восемь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", - отмечается в Telegram-канале ведомства.В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, два танка и технику.

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, россия, народная милиция днр, вооруженные силы украины, украина