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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и десять единиц техники
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и десять единиц техники - РИА Новости, 15.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и десять единиц техники
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила в четверг, что за сутки украинские войска потеряли более 30 человек, два танка и восемь единиц... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:54
2022-12-15T10:54
2022-12-15T10:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
народная милиция днр
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила в четверг, что за сутки украинские войска потеряли более 30 человек, два танка и восемь единиц бронированной и автомобильной техники."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка ("Т-64БВ"), восемь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", - отмечается в Telegram-канале ведомства.В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, два танка и технику.
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донецкая народная республика, россия, народная милиция днр, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Народная милиция ДНР, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и десять единиц техники
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и десять единиц техники