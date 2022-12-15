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Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до девяти - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/postradavshie-1838805541.html
Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до девяти
Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до девяти - РИА Новости, 15.12.2022
Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до девяти
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до девяти, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:05
2022-12-15T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до девяти, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. Власти также сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения девять человек, включая ребенка 2012 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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в мире, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика
11:05 15.12.2022 (обновлено: 11:06 15.12.2022)
 
Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до девяти

Представительство ДНР: число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до девяти

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЗдание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до девяти, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. Власти также сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения девять человек, включая ребенка 2012 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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