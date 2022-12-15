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Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до девяти

Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до девяти - РИА Новости, 15.12.2022

Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до девяти

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до девяти, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:05

2022-12-15T11:05

2022-12-15T11:06

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до девяти, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. Власти также сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения девять человек, включая ребенка 2012 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

донецк

донецкая народная республика

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в мире, донецк, донецкая народная республика