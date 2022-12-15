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Посол в Оттаве отреагировал на выпады МИД Канады о боевом духе россиян - РИА Новости, 15.12.2022
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Посол в Оттаве отреагировал на выпады МИД Канады о боевом духе россиян
Посол в Оттаве отреагировал на выпады МИД Канады о боевом духе россиян - РИА Новости, 15.12.2022
Посол в Оттаве отреагировал на выпады МИД Канады о боевом духе россиян
Выпады канадского МИД с критикой боевого духа мобилизованных россиян не останутся без ответа, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T23:07
2022-12-15T23:07
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Выпады канадского МИД с критикой боевого духа мобилизованных россиян не останутся без ответа, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.Он отметил, что подобный формат взаимодействия не привычен для российских дипломатов, которые предпочитают классические методы работы. "Но если наши бывшие партнеры выбирают такие способы, мы будем отвечать взаимностью", - сказал Степанов.По словам Степанова, Канада, как и другие западные страны, подобными действиями пытаются создать "объединенную оппозицию" за пределами России. Оттава представляется передовиком этой работы, считает дипломат.Канадский МИД ранее опубликовал в своем Twitter "проверку фактов", заявив, что оценки российского руководства о патриотизме в рядах армии не соответствуют действительности, а мобилизация привела к волне протестов и иммиграции.
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в мире, олег степанов, россия, канада, оттава
В мире, Олег Степанов, Россия, Канада, Оттава
23:07 15.12.2022
 
Посол в Оттаве отреагировал на выпады МИД Канады о боевом духе россиян

Посол в Оттаве Степанов ответит на выпады канадского МИД о боевом духе российской армии

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Выпады канадского МИД с критикой боевого духа мобилизованных россиян не останутся без ответа, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Когда нет реальной дипломатии с канадской стороны, нет способности и вкуса заниматься серьезными делами на российском направлении, они включают вот этот Twitter мегафон. Мы им будем отвечать", - сказал Степанов РИА Новости.
Он отметил, что подобный формат взаимодействия не привычен для российских дипломатов, которые предпочитают классические методы работы. "Но если наши бывшие партнеры выбирают такие способы, мы будем отвечать взаимностью", - сказал Степанов.
По словам Степанова, Канада, как и другие западные страны, подобными действиями пытаются создать "объединенную оппозицию" за пределами России. Оттава представляется передовиком этой работы, считает дипломат.
Канадский МИД ранее опубликовал в своем Twitter "проверку фактов", заявив, что оценки российского руководства о патриотизме в рядах армии не соответствуют действительности, а мобилизация привела к волне протестов и иммиграции.
Северный поток - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 01:28
Канада восстановила санкции в отношении турбин для "Северного потока"
 
В миреОлег СтепановРоссияКанадаОттава
 
 
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