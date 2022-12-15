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Посол в Оттаве отреагировал на выпады МИД Канады о боевом духе россиян

Посол в Оттаве отреагировал на выпады МИД Канады о боевом духе россиян - РИА Новости, 15.12.2022

Посол в Оттаве отреагировал на выпады МИД Канады о боевом духе россиян

Выпады канадского МИД с критикой боевого духа мобилизованных россиян не останутся без ответа, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T23:07

2022-12-15T23:07

2022-12-15T23:07

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Выпады канадского МИД с критикой боевого духа мобилизованных россиян не останутся без ответа, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.Он отметил, что подобный формат взаимодействия не привычен для российских дипломатов, которые предпочитают классические методы работы. "Но если наши бывшие партнеры выбирают такие способы, мы будем отвечать взаимностью", - сказал Степанов.По словам Степанова, Канада, как и другие западные страны, подобными действиями пытаются создать "объединенную оппозицию" за пределами России. Оттава представляется передовиком этой работы, считает дипломат.Канадский МИД ранее опубликовал в своем Twitter "проверку фактов", заявив, что оценки российского руководства о патриотизме в рядах армии не соответствуют действительности, а мобилизация привела к волне протестов и иммиграции.

https://ria.ru/20221215/kanada-1838753197.html

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в мире, олег степанов, россия, канада, оттава