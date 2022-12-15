https://ria.ru/20221215/pomosch-1838968959.html

Путин подписал указ об увеличении возраста подопечных фонда "Круг добра"

Путин подписал указ об увеличении возраста подопечных фонда "Круг добра" - РИА Новости, 15.12.2022

Путин подписал указ об увеличении возраста подопечных фонда "Круг добра"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении возраста пациентов, которые могут получать помощь от фонда "Круг добра", с 18 до 19 лет. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:38

2022-12-15T17:38

2022-12-15T17:49

общество

фонд "круг добра"

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении возраста пациентов, которые могут получать помощь от фонда "Круг добра", с 18 до 19 лет."Обеспечение оказания такой поддержки осуществляется в течение одного года после достижения этими детьми возраста 18 лет, в случае если до достижения указанного возраста они получали такую поддержку в рамках деятельности Фонда", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.Фонд "Круг добра" создан для медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.

https://ria.ru/20221214/lekarstva-1838528496.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, фонд "круг добра", владимир путин, россия