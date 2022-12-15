https://ria.ru/20221215/pomosch-1838968959.html
Путин подписал указ об увеличении возраста подопечных фонда "Круг добра"
Путин подписал указ об увеличении возраста подопечных фонда "Круг добра" - РИА Новости, 15.12.2022
Путин подписал указ об увеличении возраста подопечных фонда "Круг добра"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении возраста пациентов, которые могут получать помощь от фонда "Круг добра", с 18 до 19 лет. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:38
2022-12-15T17:38
2022-12-15T17:49
общество
фонд "круг добра"
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении возраста пациентов, которые могут получать помощь от фонда "Круг добра", с 18 до 19 лет."Обеспечение оказания такой поддержки осуществляется в течение одного года после достижения этими детьми возраста 18 лет, в случае если до достижения указанного возраста они получали такую поддержку в рамках деятельности Фонда", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.Фонд "Круг добра" создан для медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.
https://ria.ru/20221214/lekarstva-1838528496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, фонд "круг добра", владимир путин, россия
Общество, Фонд "Круг добра", Владимир Путин, Россия
17:38 15.12.2022 (обновлено: 17:49 15.12.2022)
Путин подписал указ об увеличении возраста подопечных фонда "Круг добра"
Путин подписал указ об увеличении возраста подопечных фонда "Круг добра" до 19 лет