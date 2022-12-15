Рейтинг@Mail.ru
"Росэнергоатом" передал мобилизованным гуманитарную помощь - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/pomosch-1838949800.html
"Росэнергоатом" передал мобилизованным гуманитарную помощь
"Росэнергоатом" передал мобилизованным гуманитарную помощь - РИА Новости, 15.12.2022
"Росэнергоатом" передал мобилизованным гуманитарную помощь
Советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа посетил позиции мобилизованных военнослужащих на запорожском направлении и передал им гуманитарную... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:48
2022-12-15T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская область
киев
росэнергоатом
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832890763_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_353a50f9d7ba4b29fd19cf8269d65dbf.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа посетил позиции мобилизованных военнослужащих на запорожском направлении и передал им гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости."Здесь передняя линия обороны, которая защищает город Энергодар - территорию присутствия российской атомной энергетики, нашу территорию присутствия. Один из краеугольных камней корпоративной философии российской атомной энергетики - это люди, их безопасность, их социальный и психологический комфорт. Мы никогда не делили и не будем делить людей на атомщиков и представителей других профессий. И одна из наших традиций - это живая поддержка людей в любых жизненных ситуациях. И именно поэтому мы здесь. Мы пообщались с ребятами, узнали, чем они живут, о чем думают и переживают, как проходит их нелегкая и необычайно ответственная служба, поздравили наших защитников с наступающим Новым годом", - сказал Карчаа.Запорожская область частично находится под контролем Киева. Украинские войска регулярно обстреливают Запорожскую АЭС.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
запорожская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832890763_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_e880cbfcb39ed894601a5950a8733dc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, запорожская область, киев, росэнергоатом, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская область, Киев, Росэнергоатом, Запорожская АЭС
16:48 15.12.2022
 
"Росэнергоатом" передал мобилизованным гуманитарную помощь

"Росэнергоатом" передал мобилизованным на Запорожском направлении гуманитарную помощь

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие во время подготовки к стрельбе из пулеметов на Чебаркульском полигоне в Челябинской области
Мобилизованные военнослужащие во время подготовки к стрельбе из пулеметов на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Мобилизованные военнослужащие во время подготовки к стрельбе из пулеметов на Чебаркульском полигоне в Челябинской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа посетил позиции мобилизованных военнослужащих на запорожском направлении и передал им гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости.
"Здесь передняя линия обороны, которая защищает город Энергодар - территорию присутствия российской атомной энергетики, нашу территорию присутствия. Один из краеугольных камней корпоративной философии российской атомной энергетики - это люди, их безопасность, их социальный и психологический комфорт. Мы никогда не делили и не будем делить людей на атомщиков и представителей других профессий. И одна из наших традиций - это живая поддержка людей в любых жизненных ситуациях. И именно поэтому мы здесь. Мы пообщались с ребятами, узнали, чем они живут, о чем думают и переживают, как проходит их нелегкая и необычайно ответственная служба, поздравили наших защитников с наступающим Новым годом", - сказал Карчаа.
Запорожская область частично находится под контролем Киева. Украинские войска регулярно обстреливают Запорожскую АЭС.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская областьКиевРосэнергоатомЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала