"Росэнергоатом" передал мобилизованным гуманитарную помощь
"Росэнергоатом" передал мобилизованным на Запорожском направлении гуманитарную помощь
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие во время подготовки к стрельбе из пулеметов на Чебаркульском полигоне в Челябинской области
Мобилизованные военнослужащие во время подготовки к стрельбе из пулеметов на Чебаркульском полигоне в Челябинской области. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа посетил позиции мобилизованных военнослужащих на запорожском направлении и передал им гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости.
"Здесь передняя линия обороны, которая защищает город Энергодар - территорию присутствия российской атомной энергетики, нашу территорию присутствия. Один из краеугольных камней корпоративной философии российской атомной энергетики - это люди, их безопасность, их социальный и психологический комфорт. Мы никогда не делили и не будем делить людей на атомщиков и представителей других профессий. И одна из наших традиций - это живая поддержка людей в любых жизненных ситуациях. И именно поэтому мы здесь. Мы пообщались с ребятами, узнали, чем они живут, о чем думают и переживают, как проходит их нелегкая и необычайно ответственная служба, поздравили наших защитников с наступающим Новым годом", - сказал Карчаа.
Запорожская область частично находится под контролем Киева. Украинские войска регулярно обстреливают Запорожскую АЭС.