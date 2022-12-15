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"Росэнергоатом" передал мобилизованным гуманитарную помощь

"Росэнергоатом" передал мобилизованным гуманитарную помощь - РИА Новости, 15.12.2022

"Росэнергоатом" передал мобилизованным гуманитарную помощь

Советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа посетил позиции мобилизованных военнослужащих на запорожском направлении и передал им гуманитарную... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:48

2022-12-15T16:48

2022-12-15T16:48

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа посетил позиции мобилизованных военнослужащих на запорожском направлении и передал им гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости."Здесь передняя линия обороны, которая защищает город Энергодар - территорию присутствия российской атомной энергетики, нашу территорию присутствия. Один из краеугольных камней корпоративной философии российской атомной энергетики - это люди, их безопасность, их социальный и психологический комфорт. Мы никогда не делили и не будем делить людей на атомщиков и представителей других профессий. И одна из наших традиций - это живая поддержка людей в любых жизненных ситуациях. И именно поэтому мы здесь. Мы пообщались с ребятами, узнали, чем они живут, о чем думают и переживают, как проходит их нелегкая и необычайно ответственная служба, поздравили наших защитников с наступающим Новым годом", - сказал Карчаа.Запорожская область частично находится под контролем Киева. Украинские войска регулярно обстреливают Запорожскую АЭС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, энергодар, запорожская область, киев, росэнергоатом, запорожская аэс