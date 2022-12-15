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Российский военный полицейский рассказал, как помог подбитой колонне
Российский военный полицейский рассказал, как помог подбитой колонне - РИА Новости, 15.12.2022
Российский военный полицейский рассказал, как помог подбитой колонне
Подразделение российской военной полиции в одном из эпизодов спецоперации оказало помощь колонне снабжения, разбомбленной украинской авиацией, рассказал... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T05:07
2022-12-15T05:07
2022-12-15T06:18
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подразделение российской военной полиции в одном из эпизодов спецоперации оказало помощь колонне снабжения, разбомбленной украинской авиацией, рассказал заместитель военного коменданта, военный полицейский Максим в обнародованном в четверг видео Минобороны России.За проявленную доблесть Максим удостоен ордена Мужества."Я считаю, что награда, полученная мной - это результат всего личного состава, вверенного мне", - отметил он.Минобороны России также опубликовало кадры награждения военных полицейских Западного военного округа, отличившихся в спецоперации. К подразделениям прибыл начальник военной полиции округа полковник Александр Безклубов. Он вручил отличившимся ордена Мужества, медали "За отвагу", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали Суворова, Жукова и "За спасение погибавших" и ведомственные награды.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
05:07 15.12.2022 (обновлено: 06:18 15.12.2022)
Российский военный полицейский рассказал, как помог подбитой колонне
Подразделение российской военной полиции пришло на выручку подбитой колонне снабжения
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Подразделение российской военной полиции в одном из эпизодов спецоперации оказало помощь колонне снабжения, разбомбленной украинской авиацией, рассказал заместитель военного коменданта, военный полицейский Максим в обнародованном в четверг видео
Минобороны России.
"Авиация противника нанесла авиаудар по рядом проходившей колонне. Колонна шла с боеприпасами. После чего произошло возгорание колонны. С блокпоста я с вверенным мне личным составом выдвинулись, эвакуировали военнослужащих, оказали первую медицинскую помощь. Также был ранен гражданский человек, также была оказана помощь", - рассказал Максим.
За проявленную доблесть Максим удостоен ордена Мужества.
"Я считаю, что награда, полученная мной - это результат всего личного состава, вверенного мне", - отметил он.
Минобороны России также опубликовало кадры награждения военных полицейских Западного военного округа, отличившихся в спецоперации. К подразделениям прибыл начальник военной полиции округа полковник Александр Безклубов. Он вручил отличившимся ордена Мужества, медали "За отвагу", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали Суворова, Жукова и "За спасение погибавших" и ведомственные награды.