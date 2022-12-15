https://ria.ru/20221215/pomosch-1838761979.html

Российский военный полицейский рассказал, как помог подбитой колонне

Российский военный полицейский рассказал, как помог подбитой колонне - РИА Новости, 15.12.2022

Российский военный полицейский рассказал, как помог подбитой колонне

Подразделение российской военной полиции в одном из эпизодов спецоперации оказало помощь колонне снабжения, разбомбленной украинской авиацией, рассказал... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T05:07

2022-12-15T05:07

2022-12-15T06:18

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подразделение российской военной полиции в одном из эпизодов спецоперации оказало помощь колонне снабжения, разбомбленной украинской авиацией, рассказал заместитель военного коменданта, военный полицейский Максим в обнародованном в четверг видео Минобороны России.За проявленную доблесть Максим удостоен ордена Мужества."Я считаю, что награда, полученная мной - это результат всего личного состава, вверенного мне", - отметил он.Минобороны России также опубликовало кадры награждения военных полицейских Западного военного округа, отличившихся в спецоперации. К подразделениям прибыл начальник военной полиции округа полковник Александр Безклубов. Он вручил отличившимся ордена Мужества, медали "За отвагу", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали Суворова, Жукова и "За спасение погибавших" и ведомственные награды.

https://ria.ru/20221214/bpla-1838488630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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