https://ria.ru/20221215/polsha-1838864680.html

Захарова прокомментировала действия Польши после начала спецоперации

Захарова прокомментировала действия Польши после начала спецоперации - РИА Новости, 15.12.2022

Захарова прокомментировала действия Польши после начала спецоперации

Варшава перешла к тактике и подготовке инкорпорирования западноукраинских земель в состав Польши, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:05

2022-12-15T13:05

2022-12-15T13:05

в мире

польша

украина

мария захарова

ярослав качиньский

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Варшава перешла к тактике и подготовке инкорпорирования западноукраинских земель в состав Польши, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С началом специальной военной операции Польша ещё больше погрузилась в украинские дела, инициативно предоставляя свою территорию для создания основного транзитного хаба по доставке гуманитарной помощи, вооружения и военной техники киевскому режиму. Есть основания полагать, что Варшава перешла к тактике и подготовке инкорпорирования западноукраинских земель в состав Польского государства", - сказала она в ходе брифинга.Захарова отметила, что вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в марте после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве предложил направить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава, "которая будет в состоянии себя защитить, которая будет действовать на территории Украины". Также она отметила, что президент Польши Анджей Дуда в мае заявил, что границы между Польшей и Украиной "больше не будет", а также что народы двух стран смогут жить вместе, "отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу".Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в ноябре в интервью РИА Новости заявил, что Польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли. Ранее он заявил, что, по данным СВР, Варшава форсирует подготовку к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.

https://ria.ru/20221201/polsha-1835428731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, мария захарова, ярослав качиньский, владимир зеленский