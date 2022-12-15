Захарова прокомментировала действия Польши после начала спецоперации
Захарова: Польша перешла к тактике инкорпорирования западноукраинских земель в свой состав
© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Польши и Украины в Варшаве
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Варшава перешла к тактике и подготовке инкорпорирования западноукраинских земель в состав Польши, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С началом специальной военной операции Польша ещё больше погрузилась в украинские дела, инициативно предоставляя свою территорию для создания основного транзитного хаба по доставке гуманитарной помощи, вооружения и военной техники киевскому режиму. Есть основания полагать, что Варшава перешла к тактике и подготовке инкорпорирования западноукраинских земель в состав Польского государства", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в марте после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве предложил направить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава, "которая будет в состоянии себя защитить, которая будет действовать на территории Украины". Также она отметила, что президент Польши Анджей Дуда в мае заявил, что границы между Польшей и Украиной "больше не будет", а также что народы двух стран смогут жить вместе, "отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу".
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в ноябре в интервью РИА Новости заявил, что Польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли. Ранее он заявил, что, по данным СВР, Варшава форсирует подготовку к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.
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