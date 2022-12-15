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Песков: Польша не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154 - РИА Новости, 15.12.2022
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Песков: Польша не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154
Песков: Польша не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154 - РИА Новости, 15.12.2022
Песков: Польша не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154
Польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим происшествием крушение Ту-154, обвиняя в этом Россию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:28
2022-12-15T12:28
в мире
польша
россия
смоленск
ту-154
лех качиньский
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим происшествием крушение Ту-154, обвиняя в этом Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия "несет прямую ответственность" за катастрофу самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, когда погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский."Что касается катастрофы, то, собственно, польские власти просто отказываются смотреть правде в глаза, отказываются реалии этого трагического происшествия признавать", - сказал Песков.
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в мире, польша, россия, смоленск, ту-154, лех качиньский, дмитрий песков
В мире, Польша, Россия, Смоленск, Ту-154, Лех Качиньский, Дмитрий Песков
12:28 15.12.2022
 
Песков: Польша не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154

Песков заявил, что Польша отказывается признавать крушение Ту-154 несчастным случаем

© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в медиабанкОбломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим происшествием крушение Ту-154, обвиняя в этом Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия "несет прямую ответственность" за катастрофу самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, когда погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.
"Что касается катастрофы, то, собственно, польские власти просто отказываются смотреть правде в глаза, отказываются реалии этого трагического происшествия признавать", - сказал Песков.
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 11:13
Депутат Госдумы Морозов прокомментировал резолюцию сейма Польши о России
 
В миреПольшаРоссияСмоленскТу-154Лех КачиньскийДмитрий Песков
 
 
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