https://ria.ru/20221215/polsha-1838842450.html
Песков: Польша не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154
Песков: Польша не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154 - РИА Новости, 15.12.2022
Песков: Польша не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154
Польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим происшествием крушение Ту-154, обвиняя в этом Россию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:28
2022-12-15T12:28
2022-12-15T12:28
в мире
польша
россия
смоленск
ту-154
лех качиньский
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569853693_0:23:1842:1059_1920x0_80_0_0_4bbef28f6e152f4ef2146c98ec724334.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим происшествием крушение Ту-154, обвиняя в этом Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия "несет прямую ответственность" за катастрофу самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, когда погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский."Что касается катастрофы, то, собственно, польские власти просто отказываются смотреть правде в глаза, отказываются реалии этого трагического происшествия признавать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221215/polsha-1838809091.html
польша
россия
смоленск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569853693_201:0:1641:1080_1920x0_80_0_0_11e7cd9f78963d61f02ea22968ba9b9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, смоленск, ту-154, лех качиньский, дмитрий песков
В мире, Польша, Россия, Смоленск, Ту-154, Лех Качиньский, Дмитрий Песков
Песков: Польша не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154
Песков заявил, что Польша отказывается признавать крушение Ту-154 несчастным случаем