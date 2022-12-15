https://ria.ru/20221215/polsha-1838842450.html

Песков: Польша не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154

Песков: Польша не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154 - РИА Новости, 15.12.2022

Песков: Польша не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154

Польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим происшествием крушение Ту-154, обвиняя в этом Россию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:28

2022-12-15T12:28

2022-12-15T12:28

в мире

польша

россия

смоленск

ту-154

лех качиньский

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим происшествием крушение Ту-154, обвиняя в этом Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия "несет прямую ответственность" за катастрофу самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, когда погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский."Что касается катастрофы, то, собственно, польские власти просто отказываются смотреть правде в глаза, отказываются реалии этого трагического происшествия признавать", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221215/polsha-1838809091.html

польша

россия

смоленск

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Екатерина Зайцева

в мире, польша, россия, смоленск, ту-154, лех качиньский, дмитрий песков