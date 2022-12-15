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В Кремле назвали резолюцию сейма Польши о России проявлением истерики - РИА Новости, 15.12.2022
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В Кремле назвали резолюцию сейма Польши о России проявлением истерики
В Кремле назвали резолюцию сейма Польши о России проявлением истерики - РИА Новости, 15.12.2022
В Кремле назвали резолюцию сейма Польши о России проявлением истерики
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал антироссийской истерикой резолюцию сейма Польши (нижняя палата парламента), где Россия названа... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:24
2022-12-15T12:44
польша
россия
ту-154
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал антироссийской истерикой резолюцию сейма Польши (нижняя палата парламента), где Россия названа "государством, поддерживающим терроризм"."Что касается решения сейма, то продолжается такая антироссийская истерика. Так к этому и относимся", - сказал Песков журналистам, комментируя признание России сеймом "государством, поддерживающим терроризм".
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польша, россия, ту-154, в мире, дмитрий песков
Польша, Россия, Ту-154, В мире, Дмитрий Песков
12:24 15.12.2022 (обновлено: 12:44 15.12.2022)
 
В Кремле назвали резолюцию сейма Польши о России проявлением истерики

Песков назвал признание сеймом Польши России спонсором терроризма проявлением истерики

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал антироссийской истерикой резолюцию сейма Польши (нижняя палата парламента), где Россия названа "государством, поддерживающим терроризм".
"Что касается решения сейма, то продолжается такая антироссийская истерика. Так к этому и относимся", - сказал Песков журналистам, комментируя признание России сеймом "государством, поддерживающим терроризм".
С небольшой скидкой – Алиханов предложил Польше стройматериалы для забора на границе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 07:46
Алиханов предложил продать Польше стройматериалы для возведения стены
 
ПольшаРоссияТу-154В миреДмитрий Песков
 
 
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