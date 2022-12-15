https://ria.ru/20221215/polsha-1838839632.html

В Кремле назвали резолюцию сейма Польши о России проявлением истерики

В Кремле назвали резолюцию сейма Польши о России проявлением истерики - РИА Новости, 15.12.2022

В Кремле назвали резолюцию сейма Польши о России проявлением истерики

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал антироссийской истерикой резолюцию сейма Польши (нижняя палата парламента), где Россия названа... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:24

2022-12-15T12:24

2022-12-15T12:44

польша

россия

ту-154

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал антироссийской истерикой резолюцию сейма Польши (нижняя палата парламента), где Россия названа "государством, поддерживающим терроризм"."Что касается решения сейма, то продолжается такая антироссийская истерика. Так к этому и относимся", - сказал Песков журналистам, комментируя признание России сеймом "государством, поддерживающим терроризм".

https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838768881.html

польша

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

польша, россия, ту-154, в мире, дмитрий песков