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В Кремле назвали резолюцию сейма Польши о России проявлением истерики
В Кремле назвали резолюцию сейма Польши о России проявлением истерики - РИА Новости, 15.12.2022
В Кремле назвали резолюцию сейма Польши о России проявлением истерики
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал антироссийской истерикой резолюцию сейма Польши (нижняя палата парламента), где Россия названа... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:24
2022-12-15T12:24
2022-12-15T12:44
польша
россия
ту-154
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал антироссийской истерикой резолюцию сейма Польши (нижняя палата парламента), где Россия названа "государством, поддерживающим терроризм"."Что касается решения сейма, то продолжается такая антироссийская истерика. Так к этому и относимся", - сказал Песков журналистам, комментируя признание России сеймом "государством, поддерживающим терроризм".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, россия, ту-154, в мире, дмитрий песков
Польша, Россия, Ту-154, В мире, Дмитрий Песков
12:24 15.12.2022 (обновлено: 12:44 15.12.2022)
В Кремле назвали резолюцию сейма Польши о России проявлением истерики
Песков назвал признание сеймом Польши России спонсором терроризма проявлением истерики