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В МИД прокомментировали признание Польшей России спонсором терроризма - РИА Новости, 15.12.2022
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В МИД прокомментировали признание Польшей России спонсором терроризма
В МИД прокомментировали признание Польшей России спонсором терроризма - РИА Новости, 15.12.2022
В МИД прокомментировали признание Польшей России спонсором терроризма
Решение польского сейма признать Россию "страной-спонсором терроризма" - недружественный шаг псевдоюридического характера, говорится в заявлении официального... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:48
2022-12-15T12:25
россия
польша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Решение польского сейма признать Россию "страной-спонсором терроризма" - недружественный шаг псевдоюридического характера, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия названа "государством, поддерживающим терроризм". В документе говорится, что Россия "несет прямую ответственность" за уничтожение самолета "Малайзийских авиалиний" (рейс MH17) в июле 2014 года, а также за катастрофу самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, когда погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский."Данный недружественный шаг является частью заказной кампании, информационно-политической, которая проводится Западом в отношении нашей страны, и он не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом", - заявила Захарова на брифинге.По ее словам, данный шаг Варшавы "носит псевдоюридический характер, ущербный для самой Польши".
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россия, польша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Польша, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:48 15.12.2022 (обновлено: 12:25 15.12.2022)
 
В МИД прокомментировали признание Польшей России спонсором терроризма

Представитель МИД Захарова назвала признание Польшей России спонсором терроризма заказным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Решение польского сейма признать Россию "страной-спонсором терроризма" - недружественный шаг псевдоюридического характера, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия названа "государством, поддерживающим терроризм". В документе говорится, что Россия "несет прямую ответственность" за уничтожение самолета "Малайзийских авиалиний" (рейс MH17) в июле 2014 года, а также за катастрофу самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, когда погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.
"Данный недружественный шаг является частью заказной кампании, информационно-политической, которая проводится Западом в отношении нашей страны, и он не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом", - заявила Захарова на брифинге.
По ее словам, данный шаг Варшавы "носит псевдоюридический характер, ущербный для самой Польши".
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