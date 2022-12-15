https://ria.ru/20221215/polsha-1838821275.html

В МИД прокомментировали признание Польшей России спонсором терроризма

В МИД прокомментировали признание Польшей России спонсором терроризма - РИА Новости, 15.12.2022

В МИД прокомментировали признание Польшей России спонсором терроризма

Решение польского сейма признать Россию "страной-спонсором терроризма" - недружественный шаг псевдоюридического характера, говорится в заявлении официального... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:48

2022-12-15T11:48

2022-12-15T12:25

россия

польша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Решение польского сейма признать Россию "страной-спонсором терроризма" - недружественный шаг псевдоюридического характера, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия названа "государством, поддерживающим терроризм". В документе говорится, что Россия "несет прямую ответственность" за уничтожение самолета "Малайзийских авиалиний" (рейс MH17) в июле 2014 года, а также за катастрофу самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, когда погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский."Данный недружественный шаг является частью заказной кампании, информационно-политической, которая проводится Западом в отношении нашей страны, и он не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом", - заявила Захарова на брифинге.По ее словам, данный шаг Варшавы "носит псевдоюридический характер, ущербный для самой Польши".

https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838768881.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, польша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)