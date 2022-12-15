Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы Морозов прокомментировал резолюцию сейма Польши о России - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/polsha-1838809091.html
Депутат Госдумы Морозов прокомментировал резолюцию сейма Польши о России
Депутат Госдумы Морозов прокомментировал резолюцию сейма Польши о России - РИА Новости, 15.12.2022
Депутат Госдумы Морозов прокомментировал резолюцию сейма Польши о России
Резолюция сейма Польши, где РФ названа страной, поддерживающей терроризм, является разновидностью взноса в капитал "корпорации Антироссия", заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:13
2022-12-15T11:13
россия
польша
госдума рф
олег морозов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788788282_0:0:2353:1324_1920x0_80_0_0_7462319f037095e1634a0fa34dcfb2a6.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Резолюция сейма Польши, где РФ названа страной, поддерживающей терроризм, является разновидностью взноса в капитал "корпорации Антироссия", заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.Ранее Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия названа "государством, поддерживающим терроризм"."Польский Сейм - это малый политический бизнес при большом американском. А его резолюции - это разновидность взноса в уставной капитал корпорации Антироссия", - заявил он.Политик считает, что РФ может выразить протест, но куда эффективнее "при случае напомнить полякам, что чем больше таких резолюций, тем больше точек на карте Польши, которые могут заинтересовать наши ВКС".
https://ria.ru/20221215/polsha-1838784645.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788788282_0:0:2117:1587_1920x0_80_0_0_e06f0be10478ff05b8bced679b381295.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, госдума рф, олег морозов, в мире
Россия, Польша, Госдума РФ, Олег Морозов, В мире
11:13 15.12.2022
 
Депутат Госдумы Морозов прокомментировал резолюцию сейма Польши о России

Морозов назвал резолюцию сейма Польши взносом в капитал корпорации Антироссия"

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Резолюция сейма Польши, где РФ названа страной, поддерживающей терроризм, является разновидностью взноса в капитал "корпорации Антироссия", заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.
Ранее Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия названа "государством, поддерживающим терроризм".
"Польский Сейм - это малый политический бизнес при большом американском. А его резолюции - это разновидность взноса в уставной капитал корпорации Антироссия", - заявил он.
Политик считает, что РФ может выразить протест, но куда эффективнее "при случае напомнить полякам, что чем больше таких резолюций, тем больше точек на карте Польши, которые могут заинтересовать наши ВКС".
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 09:51
Сенатор: противостояние России всегда заканчивалось для Польши трагически
 
РоссияПольшаГосдума РФОлег МорозовВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала