https://ria.ru/20221215/polsha-1838809091.html
Депутат Госдумы Морозов прокомментировал резолюцию сейма Польши о России
Депутат Госдумы Морозов прокомментировал резолюцию сейма Польши о России - РИА Новости, 15.12.2022
Депутат Госдумы Морозов прокомментировал резолюцию сейма Польши о России
Резолюция сейма Польши, где РФ названа страной, поддерживающей терроризм, является разновидностью взноса в капитал "корпорации Антироссия", заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:13
2022-12-15T11:13
2022-12-15T11:13
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госдума рф
олег морозов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Резолюция сейма Польши, где РФ названа страной, поддерживающей терроризм, является разновидностью взноса в капитал "корпорации Антироссия", заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.Ранее Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия названа "государством, поддерживающим терроризм"."Польский Сейм - это малый политический бизнес при большом американском. А его резолюции - это разновидность взноса в уставной капитал корпорации Антироссия", - заявил он.Политик считает, что РФ может выразить протест, но куда эффективнее "при случае напомнить полякам, что чем больше таких резолюций, тем больше точек на карте Польши, которые могут заинтересовать наши ВКС".
https://ria.ru/20221215/polsha-1838784645.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, польша, госдума рф, олег морозов, в мире
Россия, Польша, Госдума РФ, Олег Морозов, В мире
Депутат Госдумы Морозов прокомментировал резолюцию сейма Польши о России
Морозов назвал резолюцию сейма Польши взносом в капитал корпорации Антироссия"