https://ria.ru/20221215/politizatsiya-1838850836.html

МИД призвал Молдавию не политизировать вопросы двустороннего сотрудничества

МИД призвал Молдавию не политизировать вопросы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 15.12.2022

МИД призвал Молдавию не политизировать вопросы двустороннего сотрудничества

Москва призывает Молдавию отказаться от политизации вопросов двустороннего сотрудничества, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова,... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:40

2022-12-15T12:40

2022-12-15T12:56

москва

газпром

молдавия

цены на нефть

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россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Москва призывает Молдавию отказаться от политизации вопросов двустороннего сотрудничества, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение Кишинева подать в суд на "Газпром".Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что молдавские власти готовят обращение в суд против "Газпрома", обвиняя российский концерн в энергетическом кризисе из-за сокращения объема поставок природного газа. По его словам, республика намерена потребовать от "Газпрома" компенсаций, поскольку властям пришлось сократить расходы для других секторов экономики и брать кредиты."Хотела бы в очередной раз призвать молдавских партнеров отказаться от политизации находящихся исключительно в коммерческой плоскости вопросов двустороннего сотрудничества", - сказала она на брифинге.Захарова напомнила, что в Москве "обратили внимание на совершенно безосновательное заявление заместителя премьер-министра, министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрея Спыну."Он сделал его, как мы понимаем, как попытку оправдаться за непопулярные с точки зрения западных кураторов решения Кишинева возобновить поставки газа в Приднестровье в обмен на получение электроэнергии с левобережья", - отметила официальный представитель МИД РФ.Она напомнила, что "Газпром" несколько десятилетий обеспечивает энергетическую безопасность целого ряда стран, включая Молдавию". При этом "ни одного шага, ставящего под сомнение его авторитет как надежного поставщика энергоресурсов, компанией сделано не было", указала официальный представитель МИД РФ. В свою очередь молдавская сторона "неоднократно, в течение этого года нарушала контрактные обязательства в части оплаты поставок российского газа, отметила Захарова.

https://ria.ru/20221214/posol-1838736963.html

https://ria.ru/20221215/moldaviya-1838821657.html

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москва, газпром, молдавия, цены на нефть, мария захарова, россия