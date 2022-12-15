https://ria.ru/20221215/podmetanie-1841516871.html

Городские службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог

Городские службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог - РИА Новости, 26.12.2022

Городские службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог

Городские службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог и проведению противогололедной обработки, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-15T20:30

2022-12-15T20:30

2022-12-26T20:16

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог и проведению противогололедной обработки, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В городе сильный снег: городские службы приступили к очередному механизированному подметанию улично-дорожной сети. После проведем противогололедную обработку. Цикл работ повторяем регулярно по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении. Отмечается, что, согласно прогнозам синоптиков, за четверг и пятницу прирост свежевыпавшего снега может составить еще 5 сантиметров. Кроме того, автомобилистов попросили быть внимательными на дороге – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники. "Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.

https://realty.ria.ru/20221214/snegopad-1838641717.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

снегопад в москве, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы