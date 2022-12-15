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Городские службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог - РИА Новости, 26.12.2022
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Городские службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог
Городские службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог - РИА Новости, 26.12.2022
Городские службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог
Городские службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог и проведению противогололедной обработки, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-15T20:30
2022-12-26T20:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
москва
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог и проведению противогололедной обработки, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В городе сильный снег: городские службы приступили к очередному механизированному подметанию улично-дорожной сети. После проведем противогололедную обработку. Цикл работ повторяем регулярно по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении. Отмечается, что, согласно прогнозам синоптиков, за четверг и пятницу прирост свежевыпавшего снега может составить еще 5 сантиметров. Кроме того, автомобилистов попросили быть внимательными на дороге – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники. "Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.
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снегопад в москве, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Снегопад в Москве, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
20:30 15.12.2022 (обновлено: 20:16 26.12.2022)
 

Городские службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСпецтехника чистит проезжую часть после снегопада
Спецтехника чистит проезжую часть после снегопада - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к механизированному подметанию дорог и проведению противогололедной обработки, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В городе сильный снег: городские службы приступили к очередному механизированному подметанию улично-дорожной сети. После проведем противогололедную обработку. Цикл работ повторяем регулярно по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно прогнозам синоптиков, за четверг и пятницу прирост свежевыпавшего снега может составить еще 5 сантиметров.
Кроме того, автомобилистов попросили быть внимательными на дороге – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники. "Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.
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