https://ria.ru/20221215/podderzhka-1838808693.html
ИП из Удмуртии создает рабочие места благодаря поддержке МСП Банка
ИП из Удмуртии создает рабочие места благодаря поддержке МСП Банка - РИА Новости, 15.12.2022
ИП из Удмуртии создает рабочие места благодаря поддержке МСП Банка
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, помог индивидуальному предпринимателю из Удмуртии организовать производство закаточных машинок для консервирования,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:11
2022-12-15T11:11
2022-12-15T11:11
новости компаний - экономика
ижевск
мсп банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760490318_0:539:2048:1691_1920x0_80_0_0_2fb7b81486de31edaa637f338ab07caa.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, помог индивидуальному предпринимателю из Удмуртии организовать производство закаточных машинок для консервирования, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк открыл индивидуальному предпринимателю из Ижевска кредит в рамках продукта "Экспресс-инвест" на сумму 3,05 миллиона рублей на 36 месяцев по льготной ставке 8,5% годовых.Кредит предоставлен по льготной программе ПСК-инвестиционная и соглашении о дополнительном субсидировании с Удмуртской Республикой. Обеспечение по кредиту - "зонтичное" поручительство Корпорации МСП и залог в виде приобретаемого оборудования."Наш банк уделяет большое внимание поддержке регионов, особенно тех, в которых наблюдается существенный дефицит банковского предложения для субъектов МСП", – сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что полученные средства предприниматель направил на развитие нового направления деятельности, приобретя станок по изготовлению закаточных машинок для заготовок. Благодаря этому создано 3 новых рабочих места, продукция уже выставлена на известные маркетплейсы.В Удмуртии МСП Банк осуществляет льготное финансирование предпринимателей в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства Удмуртской Республики.
https://ria.ru/20221212/ekspress-kreditovanie-1838073073.html
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760490318_0:396:2048:1932_1920x0_80_0_0_7b7d3196636e2a91ab5ac2389263fea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, ижевск, мсп банк
Новости компаний - Экономика, Ижевск, МСП Банк
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, помог индивидуальному предпринимателю из Удмуртии организовать производство закаточных машинок для консервирования, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк открыл индивидуальному предпринимателю из Ижевска кредит в рамках продукта "Экспресс-инвест" на сумму 3,05 миллиона рублей на 36 месяцев по льготной ставке 8,5% годовых.
Кредит предоставлен по льготной программе ПСК-инвестиционная и соглашении о дополнительном субсидировании с Удмуртской Республикой. Обеспечение по кредиту - "зонтичное" поручительство Корпорации МСП и залог в виде приобретаемого оборудования.
"Наш банк уделяет большое внимание поддержке регионов, особенно тех, в которых наблюдается существенный дефицит банковского предложения для субъектов МСП", – сказал председатель правления МСП Банка
Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что полученные средства предприниматель направил на развитие нового направления деятельности, приобретя станок по изготовлению закаточных машинок для заготовок. Благодаря этому создано 3 новых рабочих места, продукция уже выставлена на известные маркетплейсы.
В Удмуртии МСП Банк осуществляет льготное финансирование предпринимателей в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства Удмуртской Республики.