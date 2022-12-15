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ИП из Удмуртии создает рабочие места благодаря поддержке МСП Банка - РИА Новости, 15.12.2022
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ИП из Удмуртии создает рабочие места благодаря поддержке МСП Банка
ИП из Удмуртии создает рабочие места благодаря поддержке МСП Банка - РИА Новости, 15.12.2022
ИП из Удмуртии создает рабочие места благодаря поддержке МСП Банка
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, помог индивидуальному предпринимателю из Удмуртии организовать производство закаточных машинок для консервирования,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:11
2022-12-15T11:11
новости компаний - экономика
ижевск
мсп банк
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, помог индивидуальному предпринимателю из Удмуртии организовать производство закаточных машинок для консервирования, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк открыл индивидуальному предпринимателю из Ижевска кредит в рамках продукта "Экспресс-инвест" на сумму 3,05 миллиона рублей на 36 месяцев по льготной ставке 8,5% годовых.Кредит предоставлен по льготной программе ПСК-инвестиционная и соглашении о дополнительном субсидировании с Удмуртской Республикой. Обеспечение по кредиту - "зонтичное" поручительство Корпорации МСП и залог в виде приобретаемого оборудования."Наш банк уделяет большое внимание поддержке регионов, особенно тех, в которых наблюдается существенный дефицит банковского предложения для субъектов МСП", – сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что полученные средства предприниматель направил на развитие нового направления деятельности, приобретя станок по изготовлению закаточных машинок для заготовок. Благодаря этому создано 3 новых рабочих места, продукция уже выставлена на известные маркетплейсы.В Удмуртии МСП Банк осуществляет льготное финансирование предпринимателей в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства Удмуртской Республики.
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новости компаний - экономика, ижевск, мсп банк
Новости компаний - Экономика, Ижевск, МСП Банк
11:11 15.12.2022
 

ИП из Удмуртии создает рабочие места благодаря поддержке МСП Банка

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, помог индивидуальному предпринимателю из Удмуртии организовать производство закаточных машинок для консервирования, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк открыл индивидуальному предпринимателю из Ижевска кредит в рамках продукта "Экспресс-инвест" на сумму 3,05 миллиона рублей на 36 месяцев по льготной ставке 8,5% годовых.
Логотип корпорации МСП
12 декабря, 14:38
МСП Банк втрое увеличил максимальную сумму экспресс-кредитования
Кредит предоставлен по льготной программе ПСК-инвестиционная и соглашении о дополнительном субсидировании с Удмуртской Республикой. Обеспечение по кредиту - "зонтичное" поручительство Корпорации МСП и залог в виде приобретаемого оборудования.
"Наш банк уделяет большое внимание поддержке регионов, особенно тех, в которых наблюдается существенный дефицит банковского предложения для субъектов МСП", – сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что полученные средства предприниматель направил на развитие нового направления деятельности, приобретя станок по изготовлению закаточных машинок для заготовок. Благодаря этому создано 3 новых рабочих места, продукция уже выставлена на известные маркетплейсы.
В Удмуртии МСП Банк осуществляет льготное финансирование предпринимателей в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства Удмуртской Республики.
 
Новости компаний - ЭкономикаИжевскМСП Банк
 
 
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