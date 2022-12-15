https://ria.ru/20221215/podderzhka-1838808693.html

ИП из Удмуртии создает рабочие места благодаря поддержке МСП Банка

ИП из Удмуртии создает рабочие места благодаря поддержке МСП Банка - РИА Новости, 15.12.2022

ИП из Удмуртии создает рабочие места благодаря поддержке МСП Банка

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, помог индивидуальному предпринимателю из Удмуртии организовать производство закаточных машинок для консервирования,... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:11

2022-12-15T11:11

2022-12-15T11:11

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ижевск

мсп банк

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, помог индивидуальному предпринимателю из Удмуртии организовать производство закаточных машинок для консервирования, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк открыл индивидуальному предпринимателю из Ижевска кредит в рамках продукта "Экспресс-инвест" на сумму 3,05 миллиона рублей на 36 месяцев по льготной ставке 8,5% годовых.Кредит предоставлен по льготной программе ПСК-инвестиционная и соглашении о дополнительном субсидировании с Удмуртской Республикой. Обеспечение по кредиту - "зонтичное" поручительство Корпорации МСП и залог в виде приобретаемого оборудования."Наш банк уделяет большое внимание поддержке регионов, особенно тех, в которых наблюдается существенный дефицит банковского предложения для субъектов МСП", – сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что полученные средства предприниматель направил на развитие нового направления деятельности, приобретя станок по изготовлению закаточных машинок для заготовок. Благодаря этому создано 3 новых рабочих места, продукция уже выставлена на известные маркетплейсы.В Удмуртии МСП Банк осуществляет льготное финансирование предпринимателей в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства Удмуртской Республики.

https://ria.ru/20221212/ekspress-kreditovanie-1838073073.html

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, ижевск, мсп банк