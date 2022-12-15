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СМИ: Варшава обратилась к Киеву за разъяснениями после взрыва подарка - РИА Новости, 15.12.2022
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СМИ: Варшава обратилась к Киеву за разъяснениями после взрыва подарка
СМИ: Варшава обратилась к Киеву за разъяснениями после взрыва подарка - РИА Новости, 15.12.2022
СМИ: Варшава обратилась к Киеву за разъяснениями после взрыва подарка
Подарок "одного из руководителей украинских служб", который ранее взорвался в кабинете шефа польской полиции, оказался гранатометом, вероятно, произошел выстрел РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:56
2022-12-15T19:38
в мире
варшава
киев
польша
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ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Подарок "одного из руководителей украинских служб", который ранее взорвался в кабинете шефа польской полиции, оказался гранатометом, вероятно, произошел выстрел учебным боеприпасом, сообщает радиостанция Zet со ссылкой на собственные источники.Ранее польская полиция сообщила, что в кабинете главного коменданта полиции Польши взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину 11-12 декабря текущего года. По данным полиции, в результате взрыва комендант получил легкие травмы и находится в госпитале.Также сообщается, что легкие травмы, не требующие госпитализации, получил гражданский сотрудник Главного управления полиции.Польская сторона обратилась к украинской стороне с просьбой дать соответствующие разъяснения.
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в мире, варшава, киев, польша
В мире, Варшава, Киев, Польша
17:56 15.12.2022 (обновлено: 19:38 15.12.2022)
 
СМИ: Варшава обратилась к Киеву за разъяснениями после взрыва подарка

Zet: Варшава после взрыва подарка в штабе полиции обратилась к Киеву за разъяснениями

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Подарок "одного из руководителей украинских служб", который ранее взорвался в кабинете шефа польской полиции, оказался гранатометом, вероятно, произошел выстрел учебным боеприпасом, сообщает радиостанция Zet со ссылкой на собственные источники.
"Наши информаторы сообщили, что в помещении Главной комендатуры полиции выстрелил гранатомет, вероятно, с учебным боеприпасом. В результате взрыва был ранен сотрудник службы безопасности, который находился в помещении, расположенном ниже кабинета коменданта", - говорится в сообщении.
Ранее польская полиция сообщила, что в кабинете главного коменданта полиции Польши взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину 11-12 декабря текущего года. По данным полиции, в результате взрыва комендант получил легкие травмы и находится в госпитале.
Также сообщается, что легкие травмы, не требующие госпитализации, получил гражданский сотрудник Главного управления полиции.
Польская сторона обратилась к украинской стороне с просьбой дать соответствующие разъяснения.
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