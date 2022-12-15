https://ria.ru/20221215/podarok-1838972332.html

СМИ: Варшава обратилась к Киеву за разъяснениями после взрыва подарка

СМИ: Варшава обратилась к Киеву за разъяснениями после взрыва подарка - РИА Новости, 15.12.2022

СМИ: Варшава обратилась к Киеву за разъяснениями после взрыва подарка

Подарок "одного из руководителей украинских служб", который ранее взорвался в кабинете шефа польской полиции, оказался гранатометом, вероятно, произошел выстрел РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:56

2022-12-15T17:56

2022-12-15T19:38

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ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Подарок "одного из руководителей украинских служб", который ранее взорвался в кабинете шефа польской полиции, оказался гранатометом, вероятно, произошел выстрел учебным боеприпасом, сообщает радиостанция Zet со ссылкой на собственные источники.Ранее польская полиция сообщила, что в кабинете главного коменданта полиции Польши взорвался подарок, полученный им во время визита на Украину 11-12 декабря текущего года. По данным полиции, в результате взрыва комендант получил легкие травмы и находится в госпитале.Также сообщается, что легкие травмы, не требующие госпитализации, получил гражданский сотрудник Главного управления полиции.Польская сторона обратилась к украинской стороне с просьбой дать соответствующие разъяснения.

https://ria.ru/20221215/polsha-1838842450.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, варшава, киев, польша