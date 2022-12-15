https://ria.ru/20221215/podarok-1838967285.html
В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, полученный на Украине
В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, полученный на Украине - РИА Новости, 15.12.2022
В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, полученный на Украине
В кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался подарок, который ему вручили в Киеве, заявили в польском МВД. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:32
2022-12-15T17:32
2022-12-15T18:52
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ВАРШАВА, 15 дек — РИА Новости. В кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался подарок, который ему вручили в Киеве, заявили в польском МВД.Уточняется, что это произошло утром 14 декабря, примерно в 07:50. Взорвавшийся подарок Шимчику преподнес "один из руководителей украинских служб".Комендант получил легкие травмы и пока находится в больнице. Кроме того, пострадал гражданский сотрудник управления, но ему госпитализация не потребовалась, добавили в полиции.Варшава запросила у Киева разъяснения. Делом занимаются прокуратура и соответствующие службы.Взорвавшимся предметом был гранатомет, сообщило радио Zet со ссылкой на собственные источники."Наши информаторы сообщили, что в помещении Главной комендатуры полиции выстрелил гранатомет, вероятно, с учебным боеприпасом", — уточнили на радиостанции.По информации Zet, при взрыве получил ранения сотрудник службы безопасности, который находился в помещении, расположенном ниже кабинета коменданта
https://ria.ru/20221206/pakety-1836699661.html
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РИА Новости
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варшава, украина, в мире
17:32 15.12.2022 (обновлено: 18:52 15.12.2022)
В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, полученный на Украине
Комендант полиции Польши Шимчик получил легкие травмы после взрыва подарка с Украины
ВАРШАВА, 15 дек — РИА Новости.
В кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался подарок, который ему вручили в Киеве, заявили
в польском МВД.
"В помещении, прилегающем к кабинету главного коменданта полиции, взорвался один из подарков, которые комендант получил во время рабочего визита на Украину 11-12 декабря, где он встретился с руководством украинской полиции и Службы по чрезвычайным ситуациям", — говорится в релизе.
Уточняется, что это произошло утром 14 декабря, примерно в 07:50. Взорвавшийся подарок Шимчику преподнес "один из руководителей украинских служб".
Комендант получил легкие травмы и пока находится в больнице. Кроме того, пострадал гражданский сотрудник управления, но ему госпитализация не потребовалась, добавили в полиции.
Варшава
запросила у Киева разъяснения. Делом занимаются прокуратура и соответствующие службы.
Взорвавшимся предметом был гранатомет, сообщило радио Zet со ссылкой на собственные источники.
"Наши информаторы сообщили, что в помещении Главной комендатуры полиции выстрелил гранатомет, вероятно, с учебным боеприпасом", — уточнили на радиостанции.
По информации Zet, при взрыве получил ранения сотрудник службы безопасности, который находился в помещении, расположенном ниже кабинета коменданта