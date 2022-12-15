https://ria.ru/20221215/podarok-1838967285.html

В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, полученный на Украине

В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, полученный на Украине - РИА Новости, 15.12.2022

В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, полученный на Украине

В кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался подарок, который ему вручили в Киеве, заявили в польском МВД. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:32

2022-12-15T17:32

2022-12-15T18:52

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ВАРШАВА, 15 дек — РИА Новости. В кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался подарок, который ему вручили в Киеве, заявили в польском МВД.Уточняется, что это произошло утром 14 декабря, примерно в 07:50. Взорвавшийся подарок Шимчику преподнес "один из руководителей украинских служб".Комендант получил легкие травмы и пока находится в больнице. Кроме того, пострадал гражданский сотрудник управления, но ему госпитализация не потребовалась, добавили в полиции.Варшава запросила у Киева разъяснения. Делом занимаются прокуратура и соответствующие службы.Взорвавшимся предметом был гранатомет, сообщило радио Zet со ссылкой на собственные источники."Наши информаторы сообщили, что в помещении Главной комендатуры полиции выстрелил гранатомет, вероятно, с учебным боеприпасом", — уточнили на радиостанции.По информации Zet, при взрыве получил ранения сотрудник службы безопасности, который находился в помещении, расположенном ниже кабинета коменданта

https://ria.ru/20221206/pakety-1836699661.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221210/polyaki-1837763201.html

варшава

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

варшава, украина, в мире