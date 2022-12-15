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Глава МИД ПМР обвинил Молдавию в экономическом давлении на республику

Глава МИД ПМР обвинил Молдавию в экономическом давлении на республику - РИА Новости, 15.12.2022

Глава МИД ПМР обвинил Молдавию в экономическом давлении на республику

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев вновь обвинил Молдавию в оказании экономического давления на республику. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T19:59

2022-12-15T19:59

2022-12-15T19:59

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виталий игнатьев

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ТИРАСПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев вновь обвинил Молдавию в оказании экономического давления на республику.Он признал, что для Приднестровья уходящий год был сложным. "Воспользовавшись ситуацией в соседней Украине, Молдова усилила давление на Приднестровье путем блокирования импорта медикаментов, средств защиты растений и иных товаров. Никак по-другому это нельзя назвать, нежели социально-гуманитарным и экономическим давлением на Приднестровье. Это исключительно политизированная мера", - подчеркнул глава МИД.В 2006 году в Приднестровье был проведен референдум. 97,1% участников плебисцита высказались за "независимость с последующей интеграцией в состав Российской Федерации".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20221118/pridnestrove-1832646831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, виталий игнатьев, молдавия, приднестровская молдавская республика, украина