Глава МИД ПМР обвинил Молдавию в экономическом давлении на республику
Глава МИД Приднестровья Игнатьев обвинил Молдавию в экономическом давлении на республику
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев вновь обвинил Молдавию в оказании экономического давления на республику.
"Наша задача – идти дальше тем путем, который определил наш народ. В переговорном процессе мы продолжим использовать все методы и возможности, которые у нас есть для того, чтобы решать существующие проблемы", – сказал Игнатьев на заседании совещательного собрания первых приднестровских депутатов при председателе Верховного Совета (парламента).
Он признал, что для Приднестровья уходящий год был сложным. "Воспользовавшись ситуацией в соседней Украине, Молдова усилила давление на Приднестровье путем блокирования импорта медикаментов, средств защиты растений и иных товаров. Никак по-другому это нельзя назвать, нежели социально-гуманитарным и экономическим давлением на Приднестровье. Это исключительно политизированная мера", - подчеркнул глава МИД.
В 2006 году в Приднестровье был проведен референдум. 97,1% участников плебисцита высказались за "независимость с последующей интеграцией в состав Российской Федерации".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.