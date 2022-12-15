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Глава МИД ПМР обвинил Молдавию в экономическом давлении на республику - РИА Новости, 15.12.2022
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Глава МИД ПМР обвинил Молдавию в экономическом давлении на республику
Глава МИД ПМР обвинил Молдавию в экономическом давлении на республику - РИА Новости, 15.12.2022
Глава МИД ПМР обвинил Молдавию в экономическом давлении на республику
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев вновь обвинил Молдавию в оказании экономического давления на республику. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:59
2022-12-15T19:59
в мире
здоровье - общество
виталий игнатьев
молдавия
приднестровская молдавская республика
украина
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ТИРАСПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев вновь обвинил Молдавию в оказании экономического давления на республику.Он признал, что для Приднестровья уходящий год был сложным. "Воспользовавшись ситуацией в соседней Украине, Молдова усилила давление на Приднестровье путем блокирования импорта медикаментов, средств защиты растений и иных товаров. Никак по-другому это нельзя назвать, нежели социально-гуманитарным и экономическим давлением на Приднестровье. Это исключительно политизированная мера", - подчеркнул глава МИД.В 2006 году в Приднестровье был проведен референдум. 97,1% участников плебисцита высказались за "независимость с последующей интеграцией в состав Российской Федерации".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20221118/pridnestrove-1832646831.html
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в мире, здоровье - общество, виталий игнатьев, молдавия, приднестровская молдавская республика, украина
В мире, Здоровье - Общество, Виталий Игнатьев, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Украина
19:59 15.12.2022
 
Глава МИД ПМР обвинил Молдавию в экономическом давлении на республику

Глава МИД Приднестровья Игнатьев обвинил Молдавию в экономическом давлении на республику

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев вновь обвинил Молдавию в оказании экономического давления на республику.
"Наша задача – идти дальше тем путем, который определил наш народ. В переговорном процессе мы продолжим использовать все методы и возможности, которые у нас есть для того, чтобы решать существующие проблемы", – сказал Игнатьев на заседании совещательного собрания первых приднестровских депутатов при председателе Верховного Совета (парламента).
Он признал, что для Приднестровья уходящий год был сложным. "Воспользовавшись ситуацией в соседней Украине, Молдова усилила давление на Приднестровье путем блокирования импорта медикаментов, средств защиты растений и иных товаров. Никак по-другому это нельзя назвать, нежели социально-гуманитарным и экономическим давлением на Приднестровье. Это исключительно политизированная мера", - подчеркнул глава МИД.
В 2006 году в Приднестровье был проведен референдум. 97,1% участников плебисцита высказались за "независимость с последующей интеграцией в состав Российской Федерации".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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