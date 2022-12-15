https://ria.ru/20221215/peru-1839031681.html

СМИ: в Перу начались столкновения между протестующими и полицией

СМИ: в Перу начались столкновения между протестующими и полицией - РИА Новости, 15.12.2022

СМИ: в Перу начались столкновения между протестующими и полицией

Столкновения между протестующими и полицией проходят у аэропорта города Аякучо на юге Перу, сообщило радио RPP. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T23:58

2022-12-15T23:58

2022-12-15T23:58

в мире

педро кастильо

аякучо (регион)

перу

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 дек - РИА Новости. Столкновения между протестующими и полицией проходят у аэропорта города Аякучо на юге Перу, сообщило радио RPP.Позднее полиция и армия смогли оттеснить манифестантов, но несколько групп продолжают попытки прорваться к терминалу.Протесты в Перу начались после объявления 7 декабря импичмента президенту Педро Кастильо и его задержания. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. Они перекрыли дороги, нападают на аэропорты и полицейские участки, нередко занимаются вандализмом. По последним данным минздрава, погибли восемь протестующих , пострадали более 170, из них 19 находятся в больницах. Правительство Перу объявило в стране режим чрезвычайного положения на 30 дней, которое позволяет использование вооруженных сил.

https://ria.ru/20221215/vybory-1839011337.html

аякучо (регион)

перу

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, педро кастильо, аякучо (регион), перу