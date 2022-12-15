СМИ: в Перу начались столкновения между протестующими и полицией
Радио RPP: у аэропорта Аякучо в Перу начались столкновения между протестующими и полицией
© AP Photo / Martin MejiaАкция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме
© AP Photo / Martin Mejia
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 дек - РИА Новости. Столкновения между протестующими и полицией проходят у аэропорта города Аякучо на юге Перу, сообщило радио RPP.
"Группа людей прорвала оцепление полиции и прошла на территорию аэропорта Аякучо, где происходят столкновения", - отмечает СМИ.
Позднее полиция и армия смогли оттеснить манифестантов, но несколько групп продолжают попытки прорваться к терминалу.
Протесты в Перу начались после объявления 7 декабря импичмента президенту Педро Кастильо и его задержания. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. Они перекрыли дороги, нападают на аэропорты и полицейские участки, нередко занимаются вандализмом. По последним данным минздрава, погибли восемь протестующих , пострадали более 170, из них 19 находятся в больницах. Правительство Перу объявило в стране режим чрезвычайного положения на 30 дней, которое позволяет использование вооруженных сил.