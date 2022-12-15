https://ria.ru/20221215/pentagon-1839025652.html
Пентагон заявил о намерении готовить по 500 украинских военных в месяц
Пентагон заявил о намерении готовить по 500 украинских военных в месяц - РИА Новости, 15.12.2022
Пентагон заявил о намерении готовить по 500 украинских военных в месяц
США будут обучать по 500 украинских военных в Европе ежемесячно, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T22:51
2022-12-15T22:51
2022-12-15T22:53
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США будут обучать по 500 украинских военных в Европе ежемесячно, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.Украинцев будут учить использованию передаваемых США систем, уточнил он.По словам представителя Пентагона, в Европе под руководством США уже идут учения, направленные на тренировку украинских военных.
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В мире, США, Министерство обороны США
22:51 15.12.2022 (обновлено: 22:53 15.12.2022)
Пентагон заявил о намерении готовить по 500 украинских военных в месяц
Пресс-секретарь Пентагона Райдер: США будут готовить по 500 украинских военных в месяц