https://ria.ru/20221215/pentagon-1839025652.html

Пентагон заявил о намерении готовить по 500 украинских военных в месяц

Пентагон заявил о намерении готовить по 500 украинских военных в месяц - РИА Новости, 15.12.2022

Пентагон заявил о намерении готовить по 500 украинских военных в месяц

США будут обучать по 500 украинских военных в Европе ежемесячно, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 15.12.2022

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США будут обучать по 500 украинских военных в Европе ежемесячно, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.Украинцев будут учить использованию передаваемых США систем, уточнил он.По словам представителя Пентагона, в Европе под руководством США уже идут учения, направленные на тренировку украинских военных.

https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html

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в мире, сша, министерство обороны сша