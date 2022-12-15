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Пентагон заявил о намерении готовить по 500 украинских военных в месяц - РИА Новости, 15.12.2022
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Пентагон заявил о намерении готовить по 500 украинских военных в месяц
Пентагон заявил о намерении готовить по 500 украинских военных в месяц - РИА Новости, 15.12.2022
Пентагон заявил о намерении готовить по 500 украинских военных в месяц
США будут обучать по 500 украинских военных в Европе ежемесячно, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 15.12.2022
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США будут обучать по 500 украинских военных в Европе ежемесячно, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.Украинцев будут учить использованию передаваемых США систем, уточнил он.По словам представителя Пентагона, в Европе под руководством США уже идут учения, направленные на тренировку украинских военных.
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в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
22:51 15.12.2022 (обновлено: 22:53 15.12.2022)
 
Пентагон заявил о намерении готовить по 500 украинских военных в месяц

Пресс-секретарь Пентагона Райдер: США будут готовить по 500 украинских военных в месяц

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США будут обучать по 500 украинских военных в Европе ежемесячно, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Программа расширенного обучения будет включать примерно 500 украинцев в месяц", - сказал Райдер журналистам.
Украинцев будут учить использованию передаваемых США систем, уточнил он.
По словам представителя Пентагона, в Европе под руководством США уже идут учения, направленные на тренировку украинских военных.
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