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"Радикальные меры". США пошли на отчаянный шаг ради Украины - РИА Новости, 15.12.2022
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"Радикальные меры". США пошли на отчаянный шаг ради Украины
"Радикальные меры". США пошли на отчаянный шаг ради Украины - РИА Новости, 15.12.2022
"Радикальные меры". США пошли на отчаянный шаг ради Украины
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американские власти хотят поставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Ранее Белый дом на это не... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:00
2022-12-15T08:10
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
ллойд остин
джо байден
украина
сша
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американские власти хотят поставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Ранее Белый дом на это не решался. Способно ли такое оружие изменить баланс сил на поле боя — в материале РИА Новости.Закрыть небоЕще в ноябре Пентагон заявлял, что не собирается отправлять Patriot Киеву. Теперь же в американском военном ведомстве выразились менее определенно: "Пока нам нечего анонсировать".Как отмечает телеканал, решение должны одобрить министр обороны Ллойд Остин и президент Джо Байден.О поставках систем ПВО сообщили и во Франции. Глава МИД Катрин Колонна не уточнила, о чем именно идет речь. Однако в конце ноября стало известно, что ВСУ уже получили от Парижа два зенитно-ракетных комплекса Crotale.Во время недавнего визита в Вашингтон Эммануэль Макрон пообещал Байдену и впредь поддерживать Украину."Дорогое удовольствие"Британский военный портал Jane’s утверждает, что речь идет всего об одной батарее Patriot PAC-3 с четырьмя пусковыми установками, каждая — с восемью ракетами. Как правило, прилагаются командный пункт, радиолокационная станция и заряжающие машины.PAC-3 — наиболее современная модификация, но и ее приняли на вооружение еще в 2001-м. Вероятность поражения самолета одним выстрелом очень высокая — 80-90 процентов, тактической ракеты — 60-80. Цель может двигаться со скоростью до 1600 метров в секунду на высоте до 15 километров и расстоянии до 20 километров."Таким образом, Запад пытается защитить энергосистему Украины, которая несет значительные потери от регулярных российских ударов", — полагает член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. И напоминает: после инцидента в Люблянском воеводстве "Пэтриотами" вооружили Польшу.Конечно, усиление значительное. Но есть проблемы. Главная — стоимость. Даже батарея более старых PAC-2 обходится в миллиард долларов, а каждая ракета стоит миллион.Еще в 2017-м это бурно обсуждали в американских СМИ. На съезде Ассоциации армии США генерал Дэвид Перкинс рассказал об опыте применения установок "одним из ближайших союзников"."Они сбили квадрокоптер, который на "Амазоне" продается за 200 долларов. Дрон, конечно, не имел шансов против Patriot и его ракеты за три миллиона. &lt;…&gt; Но я не уверен, что это разумно с экономической точки зрения", — возмущался офицер.Дополнительные трудностиГенерал в отставке Марк Хертлинг указывает, что Patriot требует очень долгой подготовки персонала."Если не было продолжительного секретного обучения, то ЗРК все равно не появятся на поле боя. Для этого нужны месяцы", — написал он в Twitter.Также он развеял тиражируемые прессой сведения, будто для управления комплексом нужна команда "всего из трех человек"."Трое должны сидеть только за пультами управления, — уточнил военный. — А чтобы все работало, нужны десятки хорошо обученных бойцов ПВО".Последствия для фронтаЭксперты отмечают: американские системы способны защитить отдельные объекты на Украине. Однако полностью закрыть небо — чего хотят в Киеве — не получится."Исходя из того количества комплексов, о каком идет речь, можно утверждать, что это скорее политический шаг, призванный продемонстрировать решимость Запада", — поясняет член-корреспондент РАЕН и эксперт по геополитике Константин Соколов.К тому же по техническим параметрам американские ЗРК очень близки к С-300. "А наши войска умеют противодействовать таким системам", — добавляет он.Но тонкости и отличия предстоит узнать на практике. Прецеденты есть: российская ПВО смогла приспособиться даже к хваленым HIMARS, которые в Киеве называют "оружием победы".
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Нармания Давид
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министерство обороны сша, вооруженные силы украины, ллойд остин, джо байден, украина, сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Ллойд Остин, Джо Байден, Украина, США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
08:00 15.12.2022 (обновлено: 08:10 15.12.2022)
 

"Радикальные меры". США пошли на отчаянный шаг ради Украины

© Фото : U.S. Army Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : U.S. Army
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американские власти хотят поставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Ранее Белый дом на это не решался. Способно ли такое оружие изменить баланс сил на поле боя — в материале РИА Новости.

Закрыть небо

Еще в ноябре Пентагон заявлял, что не собирается отправлять Patriot Киеву. Теперь же в американском военном ведомстве выразились менее определенно: "Пока нам нечего анонсировать".
Как отмечает телеканал, решение должны одобрить министр обороны Ллойд Остин и президент Джо Байден.
О поставках систем ПВО сообщили и во Франции. Глава МИД Катрин Колонна не уточнила, о чем именно идет речь. Однако в конце ноября стало известно, что ВСУ уже получили от Парижа два зенитно-ракетных комплекса Crotale.
Во время недавнего визита в Вашингтон Эммануэль Макрон пообещал Байдену и впредь поддерживать Украину.
© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot

"Дорогое удовольствие"

Британский военный портал Jane’s утверждает, что речь идет всего об одной батарее Patriot PAC-3 с четырьмя пусковыми установками, каждая — с восемью ракетами. Как правило, прилагаются командный пункт, радиолокационная станция и заряжающие машины.
PAC-3 — наиболее современная модификация, но и ее приняли на вооружение еще в 2001-м. Вероятность поражения самолета одним выстрелом очень высокая — 80-90 процентов, тактической ракеты — 60-80. Цель может двигаться со скоростью до 1600 метров в секунду на высоте до 15 километров и расстоянии до 20 километров.
"Таким образом, Запад пытается защитить энергосистему Украины, которая несет значительные потери от регулярных российских ударов", — полагает член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. И напоминает: после инцидента в Люблянском воеводстве "Пэтриотами" вооружили Польшу.
Конечно, усиление значительное. Но есть проблемы. Главная — стоимость. Даже батарея более старых PAC-2 обходится в миллиард долларов, а каждая ракета стоит миллион.
Еще в 2017-м это бурно обсуждали в американских СМИ. На съезде Ассоциации армии США генерал Дэвид Перкинс рассказал об опыте применения установок "одним из ближайших союзников".
"Они сбили квадрокоптер, который на "Амазоне" продается за 200 долларов. Дрон, конечно, не имел шансов против Patriot и его ракеты за три миллиона. <…> Но я не уверен, что это разумно с экономической точки зрения", — возмущался офицер.
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot

Дополнительные трудности

Генерал в отставке Марк Хертлинг указывает, что Patriot требует очень долгой подготовки персонала.
"Если не было продолжительного секретного обучения, то ЗРК все равно не появятся на поле боя. Для этого нужны месяцы", — написал он в Twitter.
Также он развеял тиражируемые прессой сведения, будто для управления комплексом нужна команда "всего из трех человек".
"Трое должны сидеть только за пультами управления, — уточнил военный. — А чтобы все работало, нужны десятки хорошо обученных бойцов ПВО".
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Последствия для фронта

Эксперты отмечают: американские системы способны защитить отдельные объекты на Украине. Однако полностью закрыть небо — чего хотят в Киеве — не получится.
"Исходя из того количества комплексов, о каком идет речь, можно утверждать, что это скорее политический шаг, призванный продемонстрировать решимость Запада", — поясняет член-корреспондент РАЕН и эксперт по геополитике Константин Соколов.
К тому же по техническим параметрам американские ЗРК очень близки к С-300. "А наши войска умеют противодействовать таким системам", — добавляет он.
Но тонкости и отличия предстоит узнать на практике. Прецеденты есть: российская ПВО смогла приспособиться даже к хваленым HIMARS, которые в Киеве называют "оружием победы".
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Министерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныЛлойд ОстинДжо БайденУкраинаСШАПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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