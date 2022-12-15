https://ria.ru/20221215/otpusk-1838774611.html

Отпуск без потерь: в каком месяце отдыхать выгоднее

Отпуск без потерь: в каком месяце отдыхать выгоднее - РИА Новости, 15.12.2022

Отпуск без потерь: в каком месяце отдыхать выгоднее

Каждый год мы ломаем голову над тем, когда лучше взять отпуск. Для одних важно отдохнуть летом, чтобы захватить школьные каникулы, для других — присоединить эти РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T09:00

2022-12-15T09:00

2022-12-15T10:16

инфографика

общество

зарплата

отпуск

россия

трудовой кодекс российской федерации (тк рф)

отдых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838774484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_168679fbd3d74f9a502bb99a6a071cf9.png

Каждый год мы ломаем голову над тем, когда лучше взять отпуск. Для одних важно отдохнуть летом, чтобы захватить школьные каникулы, для других — присоединить эти дни к праздникам, чтобы подольше попутешествовать, для третьих — даты не имеют значения, главное — не потерять в деньгах. Размер отпускной зарплаты действительно зависит от времени, самый удачный месяц — август, а в январе, наоборот, сумма будет минимальной. По какой формуле рассчитывают отпускные и какие еще нюансы стоит учесть при планировании отдыха — в инфографике Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, зарплата, отпуск, россия, трудовой кодекс российской федерации (тк рф), отдых, инфографика, производственный календарь, работа, деньги