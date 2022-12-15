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Отпуск без потерь: в каком месяце отдыхать выгоднее - РИА Новости, 15.12.2022
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Отпуск без потерь: в каком месяце отдыхать выгоднее
Отпуск без потерь: в каком месяце отдыхать выгоднее - РИА Новости, 15.12.2022
Отпуск без потерь: в каком месяце отдыхать выгоднее
Каждый год мы ломаем голову над тем, когда лучше взять отпуск. Для одних важно отдохнуть летом, чтобы захватить школьные каникулы, для других — присоединить эти РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:00
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инфографика
общество
зарплата
отпуск
россия
трудовой кодекс российской федерации (тк рф)
отдых
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Каждый год мы ломаем голову над тем, когда лучше взять отпуск. Для одних важно отдохнуть летом, чтобы захватить школьные каникулы, для других — присоединить эти дни к праздникам, чтобы подольше попутешествовать, для третьих — даты не имеют значения, главное — не потерять в деньгах. Размер отпускной зарплаты действительно зависит от времени, самый удачный месяц — август, а в январе, наоборот, сумма будет минимальной. По какой формуле рассчитывают отпускные и какие еще нюансы стоит учесть при планировании отдыха — в инфографике Ria.ru.
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общество, зарплата, отпуск, россия, трудовой кодекс российской федерации (тк рф), отдых, инфографика, производственный календарь, работа, деньги
Инфографика, Общество, Зарплата, Отпуск, Россия, Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ), Отдых, Производственный календарь, Работа, Деньги
09:00 15.12.2022 (обновлено: 10:16 15.12.2022)
 

Отпуск без потерь: в каком месяце отдыхать выгоднее

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Каждый год мы ломаем голову над тем, когда лучше взять отпуск. Для одних важно отдохнуть летом, чтобы захватить школьные каникулы, для других — присоединить эти дни к праздникам, чтобы подольше попутешествовать, для третьих — даты не имеют значения, главное — не потерять в деньгах. Размер отпускной зарплаты действительно зависит от времени, самый удачный месяц — август, а в январе, наоборот, сумма будет минимальной. По какой формуле рассчитывают отпускные и какие еще нюансы стоит учесть при планировании отдыха — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаОбществоЗарплатаОтпускРоссияТрудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ)ОтдыхПроизводственный календарьРаботаДеньги
 
 
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