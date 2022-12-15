https://ria.ru/20221215/otnosheniya-1839024329.html
Посол в Берне заявил, что отношения России и Швейцарии пока не улучшатся
Посол в Берне заявил, что отношения России и Швейцарии пока не улучшатся - РИА Новости, 15.12.2022
Посол в Берне заявил, что отношения России и Швейцарии пока не улучшатся
Рассчитывать на улучшение двусторонних отношений России и Швейцарии не приходится, Берн присоединился ко всем санкционным пакетам ЕС, заявил российским... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T22:35
2022-12-15T22:35
2022-12-15T22:48
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ЖЕНЕВА, 15 дек - РИА Новости. Рассчитывать на улучшение двусторонних отношений России и Швейцарии не приходится, Берн присоединился ко всем санкционным пакетам ЕС, заявил российским журналистам посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.Дипломат напомнил, что Швейцария неизменно поддерживает антироссийские санкционные пакеты. "Я думаю, что и девятый пакет антироссийских санкций (вслед за восьмым - ред.) она примет", - добавил Гармонин.Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.Кроме того, Гармонин заявил, что ослабления уровня русофобии в Швейцарии нет, почти каждый день местные СМИ публикуют русофобские статьи. "Я не вижу ослабевания русофобии, поскольку фактически ежедневно, мы видим во всех СМИ - что печатных, что электронных - русофобские статьи, в которых искажается действительное положение дел и в которых очень часто содержатся фейковые новости", - сказал он. Дипломат добавил, что в Швейцарии были угрозы в сторону посольства, сотрудников посольства, посла. "В связи с этим мы обратились к властям Швейцарии через МИД, чтобы они могли расследовать данные инциденты. Мы получили ответ от Генеральной прокуратуры о том, что были выявлены инициаторы некоторых из этих угроз и подобных ситуаций. Один из инициаторов оказался больным. Учитывая его состояние, мы сняли свои претензии к нему", - уточнил Гармонин.Ранее посольство России в Берне направило МИД Швейцарии ноту протеста с требованием выявить и наказать тех, кто 28 октября облил краской православную церковь в Женеве. Неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона в Швейцарии. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала.
https://ria.ru/20221201/shveytsariya-1835500759.html
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в мире, сергей гармонин, геннадий гатилов, швейцария, россия, берн (кантон), евросоюз, оон, нато
В мире, Сергей Гармонин, Геннадий Гатилов, Швейцария, Россия, Берн (кантон), Евросоюз, ООН, НАТО
22:35 15.12.2022 (обновлено: 22:48 15.12.2022)
Посол в Берне заявил, что отношения России и Швейцарии пока не улучшатся
Посол Гармонин: рассчитывать на улучшение отношений России и Швейцарии не приходится
ЖЕНЕВА, 15 дек - РИА Новости. Рассчитывать на улучшение двусторонних отношений России и Швейцарии не приходится, Берн присоединился ко всем санкционным пакетам ЕС, заявил российским журналистам посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Хотелось бы верить, что отношения улучшатся, но судя по тому, как ведет себя уходящий президент господин Кассис и как осуществляется политическая линия Швейцарии, рассчитывать на какие-либо скорейшие улучшения двухсторонней связи вряд ли приходится", - сказал Гармонин.
Дипломат напомнил, что Швейцария неизменно поддерживает антироссийские санкционные пакеты. "Я думаю, что и девятый пакет антироссийских санкций (вслед за восьмым - ред.) она примет", - добавил Гармонин.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.
Кроме того, Гармонин заявил, что ослабления уровня русофобии в Швейцарии нет, почти каждый день местные СМИ публикуют русофобские статьи. "Я не вижу ослабевания русофобии, поскольку фактически ежедневно, мы видим во всех СМИ - что печатных, что электронных - русофобские статьи, в которых искажается действительное положение дел и в которых очень часто содержатся фейковые новости", - сказал он. Дипломат добавил, что в Швейцарии были угрозы в сторону посольства, сотрудников посольства, посла. "В связи с этим мы обратились к властям Швейцарии через МИД, чтобы они могли расследовать данные инциденты. Мы получили ответ от Генеральной прокуратуры о том, что были выявлены инициаторы некоторых из этих угроз и подобных ситуаций. Один из инициаторов оказался больным. Учитывая его состояние, мы сняли свои претензии к нему", - уточнил Гармонин.
Ранее посольство России в Берне направило МИД Швейцарии ноту протеста с требованием выявить и наказать тех, кто 28 октября облил краской православную церковь в Женеве. Неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона в Швейцарии. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала.