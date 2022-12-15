https://ria.ru/20221215/orvi-1838899757.html
В Ростовской области детсады закрывают на карантин из-за ОРВИ
В Ростовской области детсады закрывают на карантин из-за ОРВИ - РИА Новости, 15.12.2022
В Ростовской области детсады закрывают на карантин из-за ОРВИ
Тридцать детских садов полностью или частично закрыли в Ростовской области из-за вспышки ОРВИ, сообщил журналистам представитель правительства региона. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:42
2022-12-15T14:42
2022-12-15T14:42
общество
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
орви
грипп
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек - РИА Новости. Тридцать детских садов полностью или частично закрыли в Ростовской области из-за вспышки ОРВИ, сообщил журналистам представитель правительства региона."На сегодняшний день приостановлена деятельность трех детских садов и 50 групп в 27 детских садах", - сказал он. Кроме того, на дистанционный режим обучения перевели три школы и 113 классов в 29 школах региона.По данным областного Роспотребнадзора, в целом по области зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания ОРВИ (72,5 на 10 тысяч населения), что на 123,8 процента выше эпидемического порога. При этом темп прироста в сравнении с предыдущей неделей составил 38,5 процента.С 15 декабря в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты на территории Ростовской области ввели карантин по гриппу. Также введен запрет на посещение больных в стационарах и подопечных в социальных учреждениях. В больницах и социальных организациях установлен масочный режим.Руководителям образовательных учреждений региона Роспотрбнадзор поручил приостанавливать образовательный процесс или переводить его в дистанционный формат в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20 процентов детей и более.
https://ria.ru/20221215/karantin-1838854222.html
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ростовская область
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общество, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, орви, грипп
Общество, Ростовская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, ОРВИ, Грипп
В Ростовской области детсады закрывают на карантин из-за ОРВИ
В Ростовской области тридцать детсадов полностью или частично закрыли из-за вспышки ОРВИ