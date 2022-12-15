https://ria.ru/20221215/orvi-1838779519.html

В Москве отметили снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Москве отметили снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 15.12.2022

В Москве отметили снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей и взрослых, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T09:20

2022-12-15T09:20

2022-12-15T09:27

москва

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752963931_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_47b8050c14074133a98a0a50c38dc938.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей и взрослых, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослого населения остановился, прирост за последнюю неделю составил 0%, а темп роста госпитализаций снизился на 15%. По детям мы видим стабилизацию ситуации уже в течение последних двух недель, причем за последнюю неделю заболеваемость снизилась на 10%, а число госпитализаций уменьшилось на 15%. Надеемся, что пик заболеваемости пройден, и при сохранении текущей тенденции возможен выход на плато", - отметили в пресс-службе.В ведомстве отметили, что все городские медорганизации обеспечены необходимыми ресурсами для оказания помощи заболевшим. Был заранее подготовлен коечный фонд как для взрослых, так и для детей. На данный момент в городе свободно 30% коек, предназначенных для лечения пациентов с ОРВИ и гриппом."Отлажена работа и на амбулаторном уровне: в поликлиниках для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний организован отдельный вход, что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших ОРВИ и тем самым предупредить распространение инфекции. Количество медработников позволяет обеспечить своевременное оказание медпомощи как непосредственно в поликлиниках, так и на дому. В Москве есть все необходимые резервы для обеспечения качественной медицинской помощи всем, кто в ней нуждается", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221214/gripp-1838628974.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество, здоровье - общество