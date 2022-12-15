В Британии сочли возможным передачу Украине новых видов вооружений
Министр обороны Британии Уоллес счел возможным передачу Украине новых видов вооружений
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКолесо обозрения "Лондонский глаз" (London Eye)
Колесо обозрения "Лондонский глаз" (London Eye). Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон в случае необходимости может передать Киеву вооружения, которые Украина до сих пор не получала.
"У нас могут быть еще средства, которые мы еще не передавали, и мы изучим их передачу Украине, если именно это будет необходимо для их защиты", - сказал Уоллес в интервью Times Radio.
На вопрос журналистки о том, будет ли Лондон направлять Киеву крылатые ракеты Storm Shadow, министр ответил, что не будет разглашать информацию о возможных видах оружия, которое еще может быть отправлено.
Британский премьер-министр Риши Сунак ранее заявлял, что Лондон в 2022 году выделил Украине помощь на 3 миллиарда фунтов стерлингов, и подтвердил готовность продолжать финансирование.
Ранее Великобритания передавала Украине, в частности, противотанковые ракеты, системы ПВО, боевые бронемашины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.