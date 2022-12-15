https://ria.ru/20221215/oon-1838843956.html

МИД призывал ООН проанализировать материалы о зверствах украинских военных

МИД призывал ООН проанализировать материалы о зверствах украинских военных - РИА Новости, 15.12.2022

МИД призывал ООН проанализировать материалы о зверствах украинских военных

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека заняться прямыми обязанностями и... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:30

2022-12-15T12:30

2022-12-15T12:30

в мире

мария захарова

москва

оон

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813828295_0:421:2891:2047_1920x0_80_0_0_2600508042ac366b1cbfcdf0b494f981.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека заняться прямыми обязанностями и проанализировать направленные Москвой материалы о зверствах украинских военных."Наши развернутые материалы о зверствах украинских военных регулярно направляем в Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека, к сожалению, они не смогли подвергнуть Фолькера Тюрка на беспристрастную оценку этой трагедии. Еще раз, все материалы у него есть, их просто нужно обработать, выдать соответствующую реакцию, будьте добры, займитесь вашими прямыми функциональными обязанностями", - сказала она в ходе брифинга в Москве.Высказываясь в целом по ситуации, она обратила внимание, что секретариат ООН пытается уйти от прямой оценки событий на Украине.Она напомнила, к примеру, что в ходе брифинга Тюрка, в начале декабря, "вновь не указывая кого-либо конкретно, верховный комиссар в нейтральном ключе высказался за гуманное отношение к военнопленным и призывал отказаться от практики преследования их в связи с участием в боевых действиях"."Вот эта же позиция, которую мы наблюдаем постоянно, все, что необходимо в копилку киевского режима, секретариат ООН, представители генсека, его заместители артикулируют предельно четко, называется, все своими именами, с фамилиями именами, дается оценка, приводятся факты, эмоционально все это раскрашивается", - дополнила она.Что касается другой стороны, то секретариат ООН, "не имеет точной информации, якобы, это не входит, оценка подобных действий в их компетенцию, якобы идет сбор данных". "Делается все, чтобы уйти от прямых комментариев, прямых заявлений, прямых оценок ситуации, это недопустимая история", - подчеркнула она.Захарова заметила, что у российской стороны единственная настоятельная просьба " к Секретариату Организации Объединенных Наций - быть объективными". "Мы настаиваем именно на этом, это не вопрос должен быть, кого поддерживает Секретариат ООН. Я напомню, задача Секретариата ООН - сохранять объективность для оценки ситуации", - указала Захарова.

https://ria.ru/20221210/pomosch-1837728097.html

https://ria.ru/20221202/rassledovanie-1835896358.html

https://ria.ru/20221210/illyuzii-1837598221.html

москва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мария захарова, москва, оон, россия, украина