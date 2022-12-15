https://ria.ru/20221215/oon-1838843956.html
МИД призывал ООН проанализировать материалы о зверствах украинских военных
МИД призывал ООН проанализировать материалы о зверствах украинских военных - РИА Новости, 15.12.2022
МИД призывал ООН проанализировать материалы о зверствах украинских военных
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека заняться прямыми обязанностями и... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:30
2022-12-15T12:30
2022-12-15T12:30
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека заняться прямыми обязанностями и проанализировать направленные Москвой материалы о зверствах украинских военных."Наши развернутые материалы о зверствах украинских военных регулярно направляем в Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека, к сожалению, они не смогли подвергнуть Фолькера Тюрка на беспристрастную оценку этой трагедии. Еще раз, все материалы у него есть, их просто нужно обработать, выдать соответствующую реакцию, будьте добры, займитесь вашими прямыми функциональными обязанностями", - сказала она в ходе брифинга в Москве.Высказываясь в целом по ситуации, она обратила внимание, что секретариат ООН пытается уйти от прямой оценки событий на Украине.Она напомнила, к примеру, что в ходе брифинга Тюрка, в начале декабря, "вновь не указывая кого-либо конкретно, верховный комиссар в нейтральном ключе высказался за гуманное отношение к военнопленным и призывал отказаться от практики преследования их в связи с участием в боевых действиях"."Вот эта же позиция, которую мы наблюдаем постоянно, все, что необходимо в копилку киевского режима, секретариат ООН, представители генсека, его заместители артикулируют предельно четко, называется, все своими именами, с фамилиями именами, дается оценка, приводятся факты, эмоционально все это раскрашивается", - дополнила она.Что касается другой стороны, то секретариат ООН, "не имеет точной информации, якобы, это не входит, оценка подобных действий в их компетенцию, якобы идет сбор данных". "Делается все, чтобы уйти от прямых комментариев, прямых заявлений, прямых оценок ситуации, это недопустимая история", - подчеркнула она.Захарова заметила, что у российской стороны единственная настоятельная просьба " к Секретариату Организации Объединенных Наций - быть объективными". "Мы настаиваем именно на этом, это не вопрос должен быть, кого поддерживает Секретариат ООН. Я напомню, задача Секретариата ООН - сохранять объективность для оценки ситуации", - указала Захарова.
https://ria.ru/20221210/pomosch-1837728097.html
https://ria.ru/20221202/rassledovanie-1835896358.html
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в мире, мария захарова, москва, оон, россия, украина
В мире, Мария Захарова, Москва, ООН, Россия, Украина
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека заняться прямыми обязанностями и проанализировать направленные Москвой материалы о зверствах украинских военных.
"Наши развернутые материалы о зверствах украинских военных регулярно направляем в Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека, к сожалению, они не смогли подвергнуть Фолькера Тюрка на беспристрастную оценку этой трагедии. Еще раз, все материалы у него есть, их просто нужно обработать, выдать соответствующую реакцию, будьте добры, займитесь вашими прямыми функциональными обязанностями", - сказала она в ходе брифинга в Москве.
Высказываясь в целом по ситуации, она обратила внимание, что секретариат ООН пытается уйти от прямой оценки событий на Украине
.
Она напомнила, к примеру, что в ходе брифинга Тюрка, в начале декабря, "вновь не указывая кого-либо конкретно, верховный комиссар в нейтральном ключе высказался за гуманное отношение к военнопленным и призывал отказаться от практики преследования их в связи с участием в боевых действиях".
"Вот эта же позиция, которую мы наблюдаем постоянно, все, что необходимо в копилку киевского режима, секретариат ООН, представители генсека, его заместители артикулируют предельно четко, называется, все своими именами, с фамилиями именами, дается оценка, приводятся факты, эмоционально все это раскрашивается", - дополнила она.
Что касается другой стороны, то секретариат ООН, "не имеет точной информации, якобы, это не входит, оценка подобных действий в их компетенцию, якобы идет сбор данных". "Делается все, чтобы уйти от прямых комментариев, прямых заявлений, прямых оценок ситуации, это недопустимая история", - подчеркнула она.
Захарова заметила, что у российской стороны единственная настоятельная просьба " к Секретариату Организации Объединенных Наций - быть объективными". "Мы настаиваем именно на этом, это не вопрос должен быть, кого поддерживает Секретариат ООН. Я напомню, задача Секретариата ООН - сохранять объективность для оценки ситуации", - указала Захарова.