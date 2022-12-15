https://ria.ru/20221215/oon-1838755347.html

Конгрессмены призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН

Конгрессмены призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН - РИА Новости, 15.12.2022

Конгрессмены призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН

Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон, представляющие комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, внесли на рассмотрение резолюцию с... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T02:04

2022-12-15T02:04

2022-12-15T03:53

в мире

джо байден

стивен коэн

россия

украина

европа

оон

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792272949_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7b77f191014579f2daf45e77fc60fe7.jpg

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон, представляющие комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, внесли на рассмотрение резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН в связи с событиями на Украине, пишет в среду издание Foreign Policy.В статье говорится, что конгрессмены Коэн и Уилсон заявили, что Россия "нарушила цели и принципы ООН", в связи с чем добиваются от администрации Байдена "шагов, нацеленных на ограничение привилегий РФ в ООН". Резолюция, с которой удалось ознакомиться изданию, содержит утверждение, что Москва якобы "совершила вопиющие нарушения" устава ООН, которые "ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе".Издание отметило, что подобного рода резолюция носит скорее символический характер и не является обязательной к исполнению для Белого дома. Авторы статьи добавили, что осуществление подобного рода плана остается предметом споров.Ранее Василий Небензя заявил, что Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН по Уставу организации.Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, ранее назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов Совбеза. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной ассамблеей на двухлетний срок.

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835728470.html

https://ria.ru/20221214/konflikt-1838729769.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, стивен коэн, россия, украина, европа, оон, совет безопасности оон, конгресс сша