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Конгрессмены призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН - РИА Новости, 15.12.2022
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Конгрессмены призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН
Конгрессмены призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН - РИА Новости, 15.12.2022
Конгрессмены призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН
Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон, представляющие комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, внесли на рассмотрение резолюцию с... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T02:04
2022-12-15T03:53
в мире
джо байден
стивен коэн
россия
украина
европа
оон
совет безопасности оон
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон, представляющие комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, внесли на рассмотрение резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН в связи с событиями на Украине, пишет в среду издание Foreign Policy.В статье говорится, что конгрессмены Коэн и Уилсон заявили, что Россия "нарушила цели и принципы ООН", в связи с чем добиваются от администрации Байдена "шагов, нацеленных на ограничение привилегий РФ в ООН". Резолюция, с которой удалось ознакомиться изданию, содержит утверждение, что Москва якобы "совершила вопиющие нарушения" устава ООН, которые "ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе".Издание отметило, что подобного рода резолюция носит скорее символический характер и не является обязательной к исполнению для Белого дома. Авторы статьи добавили, что осуществление подобного рода плана остается предметом споров.Ранее Василий Небензя заявил, что Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН по Уставу организации.Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, ранее назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов Совбеза. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной ассамблеей на двухлетний срок.
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835728470.html
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в мире, джо байден, стивен коэн, россия, украина, европа, оон, совет безопасности оон, конгресс сша
В мире, Джо Байден, Стивен Коэн, Россия, Украина, Европа, ООН, Совет Безопасности ООН, Конгресс США
02:04 15.12.2022 (обновлено: 03:53 15.12.2022)
 
Конгрессмены призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН

Foreign Policy: конгрессмены призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон, представляющие комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, внесли на рассмотрение резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН в связи с событиями на Украине, пишет в среду издание Foreign Policy.
В статье говорится, что конгрессмены Коэн и Уилсон заявили, что Россия "нарушила цели и принципы ООН", в связи с чем добиваются от администрации Байдена "шагов, нацеленных на ограничение привилегий РФ в ООН". Резолюция, с которой удалось ознакомиться изданию, содержит утверждение, что Москва якобы "совершила вопиющие нарушения" устава ООН, которые "ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе".
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Издание отметило, что подобного рода резолюция носит скорее символический характер и не является обязательной к исполнению для Белого дома. Авторы статьи добавили, что осуществление подобного рода плана остается предметом споров.
Ранее Василий Небензя заявил, что Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН по Уставу организации.
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, ранее назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов Совбеза. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".
На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной ассамблеей на двухлетний срок.
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В миреДжо БайденСтивен КоэнРоссияУкраинаЕвропаООНСовет Безопасности ООНКонгресс США
 
 
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