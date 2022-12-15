02:04 15.12.2022 (обновлено: 03:53 15.12.2022)
Конгрессмены призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН
Foreign Policy: конгрессмены призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон, представляющие комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, внесли на рассмотрение резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН в связи с событиями на Украине, пишет в среду издание Foreign Policy.
В статье говорится, что конгрессмены Коэн и Уилсон заявили, что Россия "нарушила цели и принципы ООН", в связи с чем добиваются от администрации Байдена "шагов, нацеленных на ограничение привилегий РФ в ООН". Резолюция, с которой удалось ознакомиться изданию, содержит утверждение, что Москва якобы "совершила вопиющие нарушения" устава ООН, которые "ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе".
1 декабря, 21:22Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН
Издание отметило, что подобного рода резолюция носит скорее символический характер и не является обязательной к исполнению для Белого дома. Авторы статьи добавили, что осуществление подобного рода плана остается предметом споров.
Ранее Василий Небензя заявил, что Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН по Уставу организации.
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, ранее назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов Совбеза. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".
На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной ассамблеей на двухлетний срок.