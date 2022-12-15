https://ria.ru/20221215/oms-1838808159.html

В больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп

В больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп - РИА Новости, 15.12.2022

В больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп

Тестировать на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках будут по полисам обязательного медицинского страхования, сообщил сайт... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:09

2022-12-15T11:09

2022-12-15T12:37

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Тестировать на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках будут по полисам обязательного медицинского страхования, сообщил сайт правительства.Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.О том, что всех пациентов с проявлениями ОРВИ необходимо тестировать на грипп, накануне заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента Владимира Путина. Она пояснила, что это необходимо для снижения рисков для заболевших.Также Минздрав обновил методики по лечению COVID-19, добавив в них рекомендации по лечению гриппа.По данным Роспотребнадзора на 13 декабря, доля вирусов гриппа среди заболевших продолжает увеличиваться и составляет 52,5%. Среди штаммов преобладает свиной грипп.

https://ria.ru/20221214/koronavirus-1838635546.html

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