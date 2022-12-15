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В больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп - РИА Новости, 15.12.2022
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В больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп
В больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп - РИА Новости, 15.12.2022
В больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп
Тестировать на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках будут по полисам обязательного медицинского страхования, сообщил сайт... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:09
2022-12-15T12:37
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Тестировать на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках будут по полисам обязательного медицинского страхования, сообщил сайт правительства.Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.О том, что всех пациентов с проявлениями ОРВИ необходимо тестировать на грипп, накануне заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента Владимира Путина. Она пояснила, что это необходимо для снижения рисков для заболевших.Также Минздрав обновил методики по лечению COVID-19, добавив в них рекомендации по лечению гриппа.По данным Роспотребнадзора на 13 декабря, доля вирусов гриппа среди заболевших продолжает увеличиваться и составляет 52,5%. Среди штаммов преобладает свиной грипп.
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общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
11:09 15.12.2022 (обновлено: 12:37 15.12.2022)
 
В больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп

Правительство России утвердило постановление о тестированиях на грипп в рамках ОМС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПациентка в регистратуре городской поликлиники
Пациентка в регистратуре городской поликлиники - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пациентка в регистратуре городской поликлиники. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Тестировать на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках будут по полисам обязательного медицинского страхования, сообщил сайт правительства.
"Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Оно позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение. Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний", — говорится в публикации.
Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
О том, что всех пациентов с проявлениями ОРВИ необходимо тестировать на грипп, накануне заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента Владимира Путина. Она пояснила, что это необходимо для снижения рисков для заболевших.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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Также Минздрав обновил методики по лечению COVID-19, добавив в них рекомендации по лечению гриппа.
По данным Роспотребнадзора на 13 декабря, доля вирусов гриппа среди заболевших продолжает увеличиваться и составляет 52,5%. Среди штаммов преобладает свиной грипп.
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