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Российские власти обсудят прием в вузы победителей олимпиад из других стран - РИА Новости, 15.12.2022
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Российские власти обсудят прием в вузы победителей олимпиад из других стран
Российские власти обсудят прием в вузы победителей олимпиад из других стран - РИА Новости, 15.12.2022
Российские власти обсудят прием в вузы победителей олимпиад из других стран
Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал обсудить с Минобрнауки России и помощником президента РФ Андреем Фурсенко возможность приема в вузы РФ... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:12
2022-12-15T19:12
общество
сергей кравцов
андрей фурсенко
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал обсудить с Минобрнауки России и помощником президента РФ Андреем Фурсенко возможность приема в вузы РФ победителей международных предметных олимпиад из других стран без экзаменов.На встрече с тренерами национальных сборных команд Кравцову предложили обсудить возможность приёма в российские вузы олимпиадников из других стран."Давайте мы так поступим, что если там надо правила приема посмотреть, рассмотреть эту задачу - тоже переговорю, по крайней мере, мы официально, Татьяна Викторовна (Васильева - ред.), вот, с коллегами тоже этот вопрос проработайте, официально направим нашу позицию в Минобрнауки, и готов с Андреем Александровичем Фурсенко поговорить, чтобы, действительно, мы могли ребят максимально поддержать и такую возможность предоставить", - сказал Кравцов.Российские школьники - победители и призеры международных олимпиад уже имеют право поступать в вузы без дополнительных вступительных испытаний.
https://ria.ru/20221127/olimpiada-1834560274.html
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общество, сергей кравцов, андрей фурсенко, россия
Общество, Сергей Кравцов, Андрей Фурсенко, Россия
19:12 15.12.2022
 
Российские власти обсудят прием в вузы победителей олимпиад из других стран

Минпросвещения обсудит прием в вузы без экзаменов победителей олимпиад из других стран

© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в медиабанкМГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал обсудить с Минобрнауки России и помощником президента РФ Андреем Фурсенко возможность приема в вузы РФ победителей международных предметных олимпиад из других стран без экзаменов.
На встрече с тренерами национальных сборных команд Кравцову предложили обсудить возможность приёма в российские вузы олимпиадников из других стран.
Российские школьники завоевали 10 медалей на Открытой Белорусской олимпиаде по физике
27 ноября, 12:52
Российские школьники привезли десять медалей с олимпиады по физике в Минске
"Давайте мы так поступим, что если там надо правила приема посмотреть, рассмотреть эту задачу - тоже переговорю, по крайней мере, мы официально, Татьяна Викторовна (Васильева - ред.), вот, с коллегами тоже этот вопрос проработайте, официально направим нашу позицию в Минобрнауки, и готов с Андреем Александровичем Фурсенко поговорить, чтобы, действительно, мы могли ребят максимально поддержать и такую возможность предоставить", - сказал Кравцов.
Российские школьники - победители и призеры международных олимпиад уже имеют право поступать в вузы без дополнительных вступительных испытаний.
Школьники наблюдают за церемонией развертывания триколора площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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ОбществоСергей КравцовАндрей ФурсенкоРоссия
 
 
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