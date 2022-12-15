https://ria.ru/20221215/olimpiady-1838995285.html

Российские власти обсудят прием в вузы победителей олимпиад из других стран

Российские власти обсудят прием в вузы победителей олимпиад из других стран - РИА Новости, 15.12.2022

Российские власти обсудят прием в вузы победителей олимпиад из других стран

Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал обсудить с Минобрнауки России и помощником президента РФ Андреем Фурсенко возможность приема в вузы РФ... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T19:12

2022-12-15T19:12

2022-12-15T19:12

общество

сергей кравцов

андрей фурсенко

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал обсудить с Минобрнауки России и помощником президента РФ Андреем Фурсенко возможность приема в вузы РФ победителей международных предметных олимпиад из других стран без экзаменов.На встрече с тренерами национальных сборных команд Кравцову предложили обсудить возможность приёма в российские вузы олимпиадников из других стран."Давайте мы так поступим, что если там надо правила приема посмотреть, рассмотреть эту задачу - тоже переговорю, по крайней мере, мы официально, Татьяна Викторовна (Васильева - ред.), вот, с коллегами тоже этот вопрос проработайте, официально направим нашу позицию в Минобрнауки, и готов с Андреем Александровичем Фурсенко поговорить, чтобы, действительно, мы могли ребят максимально поддержать и такую возможность предоставить", - сказал Кравцов.Российские школьники - победители и призеры международных олимпиад уже имеют право поступать в вузы без дополнительных вступительных испытаний.

https://ria.ru/20221127/olimpiada-1834560274.html

https://ria.ru/20221215/shkolniki-1838972207.html

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общество, сергей кравцов, андрей фурсенко, россия