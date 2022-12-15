https://ria.ru/20221215/olimpiady-1838995285.html
Российские власти обсудят прием в вузы победителей олимпиад из других стран
Российские власти обсудят прием в вузы победителей олимпиад из других стран - РИА Новости, 15.12.2022
Российские власти обсудят прием в вузы победителей олимпиад из других стран
Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал обсудить с Минобрнауки России и помощником президента РФ Андреем Фурсенко возможность приема в вузы РФ... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:12
2022-12-15T19:12
2022-12-15T19:12
общество
сергей кравцов
андрей фурсенко
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал обсудить с Минобрнауки России и помощником президента РФ Андреем Фурсенко возможность приема в вузы РФ победителей международных предметных олимпиад из других стран без экзаменов.На встрече с тренерами национальных сборных команд Кравцову предложили обсудить возможность приёма в российские вузы олимпиадников из других стран."Давайте мы так поступим, что если там надо правила приема посмотреть, рассмотреть эту задачу - тоже переговорю, по крайней мере, мы официально, Татьяна Викторовна (Васильева - ред.), вот, с коллегами тоже этот вопрос проработайте, официально направим нашу позицию в Минобрнауки, и готов с Андреем Александровичем Фурсенко поговорить, чтобы, действительно, мы могли ребят максимально поддержать и такую возможность предоставить", - сказал Кравцов.Российские школьники - победители и призеры международных олимпиад уже имеют право поступать в вузы без дополнительных вступительных испытаний.
https://ria.ru/20221127/olimpiada-1834560274.html
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общество, сергей кравцов, андрей фурсенко, россия
Общество, Сергей Кравцов, Андрей Фурсенко, Россия
Российские власти обсудят прием в вузы победителей олимпиад из других стран
Минпросвещения обсудит прием в вузы без экзаменов победителей олимпиад из других стран
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал обсудить с Минобрнауки России и помощником президента РФ Андреем Фурсенко возможность приема в вузы РФ победителей международных предметных олимпиад из других стран без экзаменов.
На встрече с тренерами национальных сборных команд Кравцову предложили обсудить возможность приёма в российские вузы олимпиадников из других стран.
"Давайте мы так поступим, что если там надо правила приема посмотреть, рассмотреть эту задачу - тоже переговорю, по крайней мере, мы официально, Татьяна Викторовна (Васильева - ред.), вот, с коллегами тоже этот вопрос проработайте, официально направим нашу позицию в Минобрнауки, и готов с Андреем Александровичем Фурсенко поговорить, чтобы, действительно, мы могли ребят максимально поддержать и такую возможность предоставить", - сказал Кравцов.
Российские школьники - победители и призеры международных олимпиад уже имеют право поступать в вузы без дополнительных вступительных испытаний.