https://ria.ru/20221215/olen-1838825790.html

В Саратове спасли оленя, застрявшего на льду Волги

В Саратове спасли оленя, застрявшего на льду Волги - РИА Новости, 15.12.2022

В Саратове спасли оленя, застрявшего на льду Волги

Спасатели в Саратове вывели со льда на реке Волге оленя, который не мог самостоятельно подняться на скользкой поверхности, сообщили РИА Новости в областной... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:57

2022-12-15T11:57

2022-12-15T11:57

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САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спасатели в Саратове вывели со льда на реке Волге оленя, который не мог самостоятельно подняться на скользкой поверхности, сообщили РИА Новости в областной службе спасения."В 9.30 (8.30 мск) в службу спасения Саратовской области поступило сообщение о том, что в Заводском районе вблизи железнодорожного моста на льду на реке Волга находится олень, который из-за льда самостоятельно подняться не может. Спасатели прибыли на место и при помощи альпинистского снаряжения вывели оленя со льда и отпустили в естественную среду обитания", - сказал собеседник агентства.На фото, предоставленном пресс-службой облспаса, запечатлено, как олень лежит на льду, а в нескольких метрах от него находятся спасатели.

https://ria.ru/20221121/sova-1833198869.html

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Владимир Лаврентьев

саратов, саратовская область, россия, происшествия, животные