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В Саратове спасли оленя, застрявшего на льду Волги - РИА Новости, 15.12.2022
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Хорошие новости
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В Саратове спасли оленя, застрявшего на льду Волги
В Саратове спасли оленя, застрявшего на льду Волги - РИА Новости, 15.12.2022
В Саратове спасли оленя, застрявшего на льду Волги
Спасатели в Саратове вывели со льда на реке Волге оленя, который не мог самостоятельно подняться на скользкой поверхности, сообщили РИА Новости в областной... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:57
2022-12-15T11:57
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САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спасатели в Саратове вывели со льда на реке Волге оленя, который не мог самостоятельно подняться на скользкой поверхности, сообщили РИА Новости в областной службе спасения."В 9.30 (8.30 мск) в службу спасения Саратовской области поступило сообщение о том, что в Заводском районе вблизи железнодорожного моста на льду на реке Волга находится олень, который из-за льда самостоятельно подняться не может. Спасатели прибыли на место и при помощи альпинистского снаряжения вывели оленя со льда и отпустили в естественную среду обитания", - сказал собеседник агентства.На фото, предоставленном пресс-службой облспаса, запечатлено, как олень лежит на льду, а в нескольких метрах от него находятся спасатели.
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саратов, саратовская область, россия, происшествия, животные
Хорошие новости, Саратов, Саратовская область, Россия, Происшествия, Животные
11:57 15.12.2022
 
В Саратове спасли оленя, застрявшего на льду Волги

Спасатели в Саратове вывели со льда на Волге оленя, который не мог самостоятельно встать

© Фото : областная служба спасения Саратовской областиСпасатели вывели со льда оленя в Саратове
Спасатели вывели со льда оленя в Саратове - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : областная служба спасения Саратовской области
Спасатели вывели со льда оленя в Саратове
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спасатели в Саратове вывели со льда на реке Волге оленя, который не мог самостоятельно подняться на скользкой поверхности, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
"В 9.30 (8.30 мск) в службу спасения Саратовской области поступило сообщение о том, что в Заводском районе вблизи железнодорожного моста на льду на реке Волга находится олень, который из-за льда самостоятельно подняться не может. Спасатели прибыли на место и при помощи альпинистского снаряжения вывели оленя со льда и отпустили в естественную среду обитания", - сказал собеседник агентства.
На фото, предоставленном пресс-службой облспаса, запечатлено, как олень лежит на льду, а в нескольких метрах от него находятся спасатели.
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