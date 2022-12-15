https://ria.ru/20221215/obvinenie-1838909241.html

В Омске Живодера, избивавшего младенца, обвинили в надругательстве

В Омске Живодера, избивавшего младенца, обвинили в надругательстве - РИА Новости, 15.12.2022

В Омске Живодера, избивавшего младенца, обвинили в надругательстве

Жителя Омска Павла Живодера, истязавшего 9-месячного пасынка, обвиняют также в насильственных действиях сексуального характера в отношении 4-летней сестры... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:10

2022-12-15T15:10

2022-12-15T15:10

происшествия

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омск

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ОМСК, 15 дек - РИА Новости. Жителя Омска Павла Живодера, истязавшего 9-месячного пасынка, обвиняют также в насильственных действиях сексуального характера в отношении 4-летней сестры мальчика, сообщила пресс-служба СУСК РФ по области.По версии следствия, Живодер с 30 января по 2 февраля наказывал за плач 9-месячного мальчика, пока его матери не было дома. Мужчина, занимающийся карате, бил ребенка по голове, тряс, держа его ногами вверх. Врачи диагностировали у младенца закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому и судороги. На Живодера завели дело по п. "б" ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), вскоре его арестовали.Согласно релизу о завершении расследования дела, 33-летнему Живодеру также вменяется п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)."В ходе следствия было установлено, что обвиняемый в это же время с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 4-летней сестры потерпевшего", - пояснили в пресс-службе.Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.Ранее прокуратура сообщала, что Живодер переехал в Омск с женщиной и тремя ее малолетними детьми от разных отцов из Нижневартовска на исходе 2021 года. В конце января она уехала обратно, чтобы оформить пособие, оставив сожителя присматривать за детьми, после чего соседи слышали детский плач и нецензурную брань. Мать дважды лишали родительских прав, а после случившегося изъяли всех детей.

https://ria.ru/20221209/tatuirovschik-1837445378.html

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происшествия, россия, омск