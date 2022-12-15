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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/obstrel-1839015812.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в четверг вечером выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T21:38
2022-12-15T21:38
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером выпустили по&nbsp; Кировскому району Донецка три снаряда натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По данным штаба территориальной обороны ДНР, ранения получили девять человек, включая ребенка 2012 года рождения. Также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838877349.html
донецк
кировский район
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
21:38 15.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов Донецка
Последствия обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрелов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером выпустили по  Кировскому району Донецка три снаряда натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.57, Красногоровка – Донецк, Кировский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По данным штаба территориальной обороны ДНР, ранения получили девять человек, включая ребенка 2012 года рождения. Также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:30Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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