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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в четверг вечером выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T21:38
2022-12-15T21:38
2022-12-15T21:38
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По данным штаба территориальной обороны ДНР, ранения получили девять человек, включая ребенка 2012 года рождения. Также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838877349.html
донецк
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра