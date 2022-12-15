https://ria.ru/20221215/obstrel-1838984497.html

В ЛНР обстрел ВСУ повредил более 50 домов, школ и детсадов

В ЛНР обстрел ВСУ повредил более 50 домов, школ и детсадов - РИА Новости, 15.12.2022

В ЛНР обстрел ВСУ повредил более 50 домов, школ и детсадов

В Стаханове более 50 жилых домов и десять объектов социальной сферы получили повреждения из-за обстрела украинскими войсками, сообщила администрация города в... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:37

2022-12-15T18:37

2022-12-15T20:45

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

стаханов

украина

вооруженные силы украины

россия

владимир путин

происшествия

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ЛУГАНСК, 15 дек — РИА Новости. В Стаханове более 50 жилых домов и десять объектов социальной сферы получили повреждения из-за обстрела украинскими войсками, сообщила администрация города в Telegram-канале."Повреждено остекление квартир в многоэтажных домах и домах частного сектора. В общей сложности пострадало порядка 50 домов", — говорится в заявлении.Уточняется, что при артобстреле также оказались частично повреждены десять объектов социальной сферы: пять школ, четыре детских сада и городской музей."Повреждено остекление Свято-Георгиевского храма, здания городского суда", — добавили в администрации. Там отметили, что по поручению мэра Сергея Жевлакова работники жилищных сервисов помогают жильцам закрыть оконные проемы пленкой.Ранее в четверг представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что украинская армия в 3:00 мск обстреляла Стаханов из РСЗО HIMARS, выпустив десять ракет. В результате оказалась обесточена насосная станция.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221215/lnr-1838935288.html

https://ria.ru/20221215/diversanty-1838770505.html

луганская народная республика

стаханов

украина

россия

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луганская народная республика, стаханов, украина, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, происшествия