https://ria.ru/20221215/obstrel-1838803348.html

Число пострадавших из-за обстрела Донецка возросло до шести

Число пострадавших из-за обстрела Донецка возросло до шести - РИА Новости, 15.12.2022

Число пострадавших из-за обстрела Донецка возросло до шести

Число пострадавших из-за обстрела Донецка возросло до шести, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:59

2022-12-15T10:59

2022-12-15T10:59

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела Донецка возросло до шести, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По его данным, пострадали пять человек, в том числе ребенок, также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма."По информации СЦКК (совместного центра по контролю и координации), в результате обстрела Ворошиловского района получили ранения: мальчик 2012 года рождения, мужчина 1989 года рождения, женщины 1961, 1967, 1990 года рождения. Также пострадала женщина, анкетные данные которой уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

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Екатерина Зайцева

алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия