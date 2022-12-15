https://ria.ru/20221215/obstrel-1838803348.html
Число пострадавших из-за обстрела Донецка возросло до шести
Число пострадавших из-за обстрела Донецка возросло до шести - РИА Новости, 15.12.2022
Число пострадавших из-за обстрела Донецка возросло до шести
Число пострадавших из-за обстрела Донецка возросло до шести, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:59
2022-12-15T10:59
2022-12-15T10:59
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела Донецка возросло до шести, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По его данным, пострадали пять человек, в том числе ребенок, также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма."По информации СЦКК (совместного центра по контролю и координации), в результате обстрела Ворошиловского района получили ранения: мальчик 2012 года рождения, мужчина 1989 года рождения, женщины 1961, 1967, 1990 года рождения. Также пострадала женщина, анкетные данные которой уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Число пострадавших из-за обстрела Донецка возросло до шести
Мэр Донецка заявил, что число пострадавших в результате обстрела города возросло до шести