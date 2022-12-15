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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:49
2022-12-15T10:49
2022-12-15T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр города подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По его данным, пострадали пять человек, в том числе ребенок, также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221215/obstrel-1838783588.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов