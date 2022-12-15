https://ria.ru/20221215/obstrel-1838799530.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:49

2022-12-15T10:49

2022-12-15T10:49

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838787920_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_accab071713daecbba638d3417ea3186.jpg

ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр города подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По его данным, пострадали пять человек, в том числе ребенок, также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221215/obstrel-1838783588.html

https://ria.ru/20221215/zavaly-1838781014.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, нато, сцкк