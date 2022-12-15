09:25 15.12.2022 (обновлено: 09:36 15.12.2022)
ВСУ утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
Представительство ДНР: ВСУ утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому и Киевскому районам шесть снарядов калибром 155 миллиметров, после того, как в четверг по двум центральным районам города было выпущено 40 ракет из РСЗО "Град", что стало самым крупным массированным обстрелом столицы ДНР с 2014 года.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09:08 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в его Telegram-канале.
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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