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ВСУ утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/obstrel-1838780073.html
ВСУ утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
ВСУ утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 15.12.2022
ВСУ утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому и Киевскому районам шесть снарядов калибром 155 миллиметров, после того, как в четверг по... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:25
2022-12-15T09:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому и Киевскому районам шесть снарядов калибром 155 миллиметров, после того, как в четверг по двум центральным районам города было выпущено 40 ракет из РСЗО "Град", что стало самым крупным массированным обстрелом столицы ДНР с 2014 года."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09:08 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в его Telegram-канале.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221215/zavaly-1838781014.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
09:25 15.12.2022 (обновлено: 09:36 15.12.2022)
 
ВСУ утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

Представительство ДНР: ВСУ утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому и Киевскому районам шесть снарядов калибром 155 миллиметров, после того, как в четверг по двум центральным районам города было выпущено 40 ракет из РСЗО "Град", что стало самым крупным массированным обстрелом столицы ДНР с 2014 года.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09:08 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в его Telegram-канале.
Разрушенная крыша жилого дома в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 09:33Специальная военная операция на Украине
В Донецке из-под завалов после обстрела извлекли пострадавшую женщину
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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