https://ria.ru/20221215/obstrel-1838769221.html

ВСУ нанесли удар по многоэтажным жилым домам Донецка

ВСУ нанесли удар по многоэтажным жилым домам Донецка - РИА Новости, 15.12.2022

ВСУ нанесли удар по многоэтажным жилым домам Донецка

Прямые попадания в многоэтажные жилые дома зафиксированы после обстрела Донецка, есть возгорания, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T07:54

2022-12-15T07:54

2022-12-15T07:54

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецк

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Прямые попадания в многоэтажные жилые дома зафиксированы после обстрела Донецка, есть возгорания, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По отзывам очевидцев, прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина, бульвару Школьному. Прилёты по проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, проспекту Театральному, возле ж/д-больницы, студгородка, Есть возгорания и задымления. В детском саду №15 вылетели окна и двери", - написал он.

https://ria.ru/20221214/obstrel-1838744724.html

донецк

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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк