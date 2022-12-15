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ВСУ нанесли удар по многоэтажным жилым домам Донецка - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/obstrel-1838769221.html
ВСУ нанесли удар по многоэтажным жилым домам Донецка
ВСУ нанесли удар по многоэтажным жилым домам Донецка - РИА Новости, 15.12.2022
ВСУ нанесли удар по многоэтажным жилым домам Донецка
Прямые попадания в многоэтажные жилые дома зафиксированы после обстрела Донецка, есть возгорания, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T07:54
2022-12-15T07:54
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Прямые попадания в многоэтажные жилые дома зафиксированы после обстрела Донецка, есть возгорания, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По отзывам очевидцев, прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина, бульвару Школьному. Прилёты по проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, проспекту Театральному, возле ж/д-больницы, студгородка, Есть возгорания и задымления. В детском саду №15 вылетели окна и двери", - написал он.
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838744724.html
донецк
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк
07:54 15.12.2022
 
ВСУ нанесли удар по многоэтажным жилым домам Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ нанесли удар по многоэтажным жилым домам города

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДом на одной из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Дом на одной из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Дом на одной из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Прямые попадания в многоэтажные жилые дома зафиксированы после обстрела Донецка, есть возгорания, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По отзывам очевидцев, прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина, бульвару Школьному. Прилёты по проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, проспекту Театральному, возле ж/д-больницы, студгородка, Есть возгорания и задымления. В детском саду №15 вылетели окна и двери", - написал он.
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