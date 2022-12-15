https://ria.ru/20221215/novak-1838756196.html
Россия может поставлять лекарства для онкобольных в Венесуэлу, заявил Новак
Россия может поставлять лекарства для онкобольных в Венесуэлу, заявил Новак - РИА Новости, 15.12.2022
Россия может поставлять лекарства для онкобольных в Венесуэлу, заявил Новак
Россия готова поставлять в Венесуэлу лекарства для страдающих онкологическими заболеваниями, а в 2024 году планируется запуск в Венесуэле модернизированного... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T02:29
2022-12-15T02:29
2022-12-15T02:29
здоровье - общество
александр новак
венесуэла
россия
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КАРАКАС, 15 дек - РИА Новости. Россия готова поставлять в Венесуэлу лекарства для страдающих онкологическими заболеваниями, а в 2024 году планируется запуск в Венесуэле модернизированного производства инсулина, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-венесуэльской межправкомиссии.Знаковым проектом является модернизация производства инсулина в Венесуэле по российским технологиям, также заметил вице-премьер. "Это позволит создать более 570 высококвалифицированных рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2024 год", - уточнил Новак.Он также сообщил, что Россия работает над созданием в Венесуэле совместного центра по изучению и профилактике инфекционных заболеваний.
https://ria.ru/20221215/novak-1838756013.html
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здоровье - общество, александр новак, венесуэла, россия
Здоровье - Общество, Александр Новак, Венесуэла, Россия
Россия может поставлять лекарства для онкобольных в Венесуэлу, заявил Новак
Новак: Россия готова поставлять в Венесуэлу лекарства для онкобольных
КАРАКАС, 15 дек - РИА Новости. Россия готова поставлять в Венесуэлу лекарства для страдающих онкологическими заболеваниями, а в 2024 году планируется запуск в Венесуэле модернизированного производства инсулина, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-венесуэльской межправкомиссии.
"Динамично развивается сотрудничество в фармацевтической отрасли. В Венесуэле зарегистрировано за последнее время 11 российских лекарств и вакцин. Готовы поставлять российские лекарства для онкологических заболеваний… А после нового года будет поставлено 1 миллион 500 тысяч противогриппозных вакцин", - сказал Новак.
Знаковым проектом является модернизация производства инсулина в Венесуэле по российским технологиям, также заметил вице-премьер. "Это позволит создать более 570 высококвалифицированных рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2024 год", - уточнил Новак.
Он также сообщил, что Россия работает над созданием в Венесуэле совместного центра по изучению и профилактике инфекционных заболеваний.