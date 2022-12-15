https://ria.ru/20221215/novak-1838756196.html

Россия может поставлять лекарства для онкобольных в Венесуэлу, заявил Новак

Россия может поставлять лекарства для онкобольных в Венесуэлу, заявил Новак - РИА Новости, 15.12.2022

Россия может поставлять лекарства для онкобольных в Венесуэлу, заявил Новак

Россия готова поставлять в Венесуэлу лекарства для страдающих онкологическими заболеваниями, а в 2024 году планируется запуск в Венесуэле модернизированного... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T02:29

2022-12-15T02:29

2022-12-15T02:29

здоровье - общество

александр новак

венесуэла

россия

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КАРАКАС, 15 дек - РИА Новости. Россия готова поставлять в Венесуэлу лекарства для страдающих онкологическими заболеваниями, а в 2024 году планируется запуск в Венесуэле модернизированного производства инсулина, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-венесуэльской межправкомиссии.Знаковым проектом является модернизация производства инсулина в Венесуэле по российским технологиям, также заметил вице-премьер. "Это позволит создать более 570 высококвалифицированных рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2024 год", - уточнил Новак.Он также сообщил, что Россия работает над созданием в Венесуэле совместного центра по изучению и профилактике инфекционных заболеваний.

https://ria.ru/20221215/novak-1838756013.html

венесуэла

россия

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здоровье - общество, александр новак, венесуэла, россия