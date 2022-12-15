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Новак назвал перспективное направление сотрудничества России и Венесуэлы - РИА Новости, 15.12.2022
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Новак назвал перспективное направление сотрудничества России и Венесуэлы
Новак назвал перспективное направление сотрудничества России и Венесуэлы - РИА Новости, 15.12.2022
Новак назвал перспективное направление сотрудничества России и Венесуэлы
Перспективным направлением сотрудничества для России и Венесуэлы является организация туристической инфраструктуры на венесуэльских курортах, заявил... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T02:21
2022-12-15T02:21
александр новак
венесуэла
россия
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КАРАКАС, 15 дек - РИА Новости. Перспективным направлением сотрудничества для России и Венесуэлы является организация туристической инфраструктуры на венесуэльских курортах, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Перспективным направлением считаем также организацию гостиничной и другой туристической инфраструктуры на венесуэльских курортах", - сказал Новак на заседании российско-венесуэльской межправкомиссии.Он добавил, что важным событием для развития сотрудничества в сфере туризма стало установление прямого авиасообщения между Москвой и Каракасом."Российские граждане активно осваивают туристические места в Венесуэле, остров Маргарита. С момента запуска в прошлом году прямых чартерных программ Венесуэлу посетили порядка 16 тысяч россиян. Благодаря совместным усилиям 1 октября этого года стартовали прямые чартерные рейсы, выполняемые российской авиакомпанией Nord Wind", - рассказал Новак.Министр транспорта Венесуэлы Рамон Веласкес, в свою очередь, заметил, что рейс между странами с технической остановкой со следующего квартала снова станет прямым. "Мы готовим наших пилотов, сертифицируем наши самолеты, чтобы выполнить эту задачу", - сказал Веласкес.Говоря о морском транспорте, он отметил, что стороны подпишут "соглашение, которое позволит укрепить безопасность на море, обеспечить защиту окружающей среды".Те суда, которые есть сегодня в Венесуэле, добавил министр, позволят урегулировать вопросы транспортировки морским путем.Он также поблагодарил российскую сторону за принятие механизмов, которые позволят сократить стоимость перелетов, что даст возможность увеличить их число.
https://ria.ru/20221214/venesuela-1838543706.html
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александр новак, венесуэла, россия, москва
Александр Новак, Венесуэла, Россия, Москва
02:21 15.12.2022
 
Новак назвал перспективное направление сотрудничества России и Венесуэлы

Новак: Россия считает перспективным организацию туристической инфраструктуры в Венесуэле

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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КАРАКАС, 15 дек - РИА Новости. Перспективным направлением сотрудничества для России и Венесуэлы является организация туристической инфраструктуры на венесуэльских курортах, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Перспективным направлением считаем также организацию гостиничной и другой туристической инфраструктуры на венесуэльских курортах", - сказал Новак на заседании российско-венесуэльской межправкомиссии.
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Он добавил, что важным событием для развития сотрудничества в сфере туризма стало установление прямого авиасообщения между Москвой и Каракасом.
"Российские граждане активно осваивают туристические места в Венесуэле, остров Маргарита. С момента запуска в прошлом году прямых чартерных программ Венесуэлу посетили порядка 16 тысяч россиян. Благодаря совместным усилиям 1 октября этого года стартовали прямые чартерные рейсы, выполняемые российской авиакомпанией Nord Wind", - рассказал Новак.
Министр транспорта Венесуэлы Рамон Веласкес, в свою очередь, заметил, что рейс между странами с технической остановкой со следующего квартала снова станет прямым. "Мы готовим наших пилотов, сертифицируем наши самолеты, чтобы выполнить эту задачу", - сказал Веласкес.
Говоря о морском транспорте, он отметил, что стороны подпишут "соглашение, которое позволит укрепить безопасность на море, обеспечить защиту окружающей среды".
Те суда, которые есть сегодня в Венесуэле, добавил министр, позволят урегулировать вопросы транспортировки морским путем.
Он также поблагодарил российскую сторону за принятие механизмов, которые позволят сократить стоимость перелетов, что даст возможность увеличить их число.
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