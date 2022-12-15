https://ria.ru/20221215/nft-1838998044.html
Трамп выпустил коллекцию NFT
Трамп выпустил коллекцию NFT - РИА Новости, 15.12.2022
Трамп выпустил коллекцию NFT
Обещанное "большое объявление" бывшего президента США Дональда Трампа оказалось рекламой NFT коллекции карточек с его изображением. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:27
2022-12-15T19:27
2022-12-15T19:27
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Обещанное "большое объявление" бывшего президента США Дональда Трампа оказалось рекламой NFT коллекции карточек с его изображением.На специальном сайте предлагается купить цифровые картинки, на которых Трамп предстает в образах ковбоя, космонавта, игрока в гольф, пилота истребителя, гонщика, супергероя и других - всего 45 штук. Каждое изображение, как говорится на портале, обойдется в 99 долларов, а купивший все 45 картинок получит возможность поужинать в имении Трампа в Мар-а-Лаго.Ранее Трамп обещал сделать в четверг "большое объявление".
https://ria.ru/20221210/blokirovka-1837674155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша, технологии
В мире, Дональд Трамп, США, Технологии
Трамп выпустил коллекцию NFT
Бывший президент США Трамп выпустил коллекцию NFT-карточек со своим изображением
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Обещанное "большое объявление" бывшего президента США Дональда Трампа оказалось рекламой NFT коллекции карточек с его изображением.
"Привет всем, это Дональд Трамп, надеюсь, ваш любимый президент, лучше Линкольна, лучше Вашингтона. Я выпускаю свою первую официальную NFT коллекцию", - заявил политик в распространенном видеообращении.
На специальном сайте предлагается купить цифровые картинки, на которых Трамп предстает в образах ковбоя, космонавта, игрока в гольф, пилота истребителя, гонщика, супергероя и других - всего 45 штук. Каждое изображение, как говорится на портале, обойдется в 99 долларов, а купивший все 45 картинок получит возможность поужинать в имении Трампа в Мар-а-Лаго.
Ранее Трамп обещал сделать в четверг "большое объявление".