https://ria.ru/20221215/nft-1838998044.html

Трамп выпустил коллекцию NFT

Трамп выпустил коллекцию NFT - РИА Новости, 15.12.2022

Трамп выпустил коллекцию NFT

Обещанное "большое объявление" бывшего президента США Дональда Трампа оказалось рекламой NFT коллекции карточек с его изображением. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T19:27

2022-12-15T19:27

2022-12-15T19:27

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сша

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Обещанное "большое объявление" бывшего президента США Дональда Трампа оказалось рекламой NFT коллекции карточек с его изображением.На специальном сайте предлагается купить цифровые картинки, на которых Трамп предстает в образах ковбоя, космонавта, игрока в гольф, пилота истребителя, гонщика, супергероя и других - всего 45 штук. Каждое изображение, как говорится на портале, обойдется в 99 долларов, а купивший все 45 картинок получит возможность поужинать в имении Трампа в Мар-а-Лаго.Ранее Трамп обещал сделать в четверг "большое объявление".

https://ria.ru/20221210/blokirovka-1837674155.html

сша

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, дональд трамп, сша, технологии