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Генпрокуратура утвердила обвинение против Невзорова* о дискредитации армии - РИА Новости, 15.12.2022
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Генпрокуратура утвердила обвинение против Невзорова* о дискредитации армии
Генпрокуратура утвердила обвинение против Невзорова* о дискредитации армии - РИА Новости, 15.12.2022
Генпрокуратура утвердила обвинение против Невзорова* о дискредитации армии
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинение в отношении журналиста Александра Невзорова* о дискредитации Вооруженных сил РФ, процесс пройдет заочно в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:42
2022-12-15T16:54
происшествия
александр невзоров
россия
москва
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинение в отношении журналиста Александра Невзорова* о дискредитации Вооруженных сил РФ, процесс пройдет заочно в Басманном суде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в четверг."В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Невзорова*. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)", - говорится в сообщении.Рассматривать материалы и выносить приговор будет Басманный суд Москвы. Процесс пройдет заочно - "учитывая, что реальная возможность участия Невзорова* в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия".По версии следствия, с 9 марта по 30 мая Невзоров* за пределами России, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией" и действуя по мотивам политической ненависти, разместил на своих персональных страницах в Instagram**, Telegram и Youtube публикации и видеоролики.В них он опубликовал "под видом достоверной" ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими роддома №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины, которую ранее опровергало Минобороны РФ.Невзоров* скрылся от следствия, 29 апреля был объявлен в международный розыск. Басманный суд 6 мая заочно поместил его в СИЗО. В России Невзоров* включен в реестр иноагентов, а Instagram** запрещена за экстремизм.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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происшествия, александр невзоров, россия, москва, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Александр Невзоров, Россия, Москва, Генеральная прокуратура РФ
16:42 15.12.2022 (обновлено: 16:54 15.12.2022)
 
Генпрокуратура утвердила обвинение против Невзорова* о дискредитации армии

Генпрокуратура утвердила обвинение против журналиста Невзорова о дискредитации ВС России

© Фото : Лидия НевзороваЖурналист Александр Невзоров*
Журналист Александр Невзоров* - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : Лидия Невзорова
Журналист Александр Невзоров*. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинение в отношении журналиста Александра Невзорова* о дискредитации Вооруженных сил РФ, процесс пройдет заочно в Басманном суде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в четверг.
"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Невзорова*. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)", - говорится в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 11:52
Блогера из Ярославля оштрафовали за мелкий шрифт сообщения об иноагентстве
Рассматривать материалы и выносить приговор будет Басманный суд Москвы. Процесс пройдет заочно - "учитывая, что реальная возможность участия Невзорова* в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия".
По версии следствия, с 9 марта по 30 мая Невзоров* за пределами России, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией" и действуя по мотивам политической ненависти, разместил на своих персональных страницах в Instagram**, Telegram и Youtube публикации и видеоролики.
В них он опубликовал "под видом достоверной" ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими роддома №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины, которую ранее опровергало Минобороны РФ.
Невзоров* скрылся от следствия, 29 апреля был объявлен в международный розыск. Басманный суд 6 мая заочно поместил его в СИЗО. В России Невзоров* включен в реестр иноагентов, а Instagram** запрещена за экстремизм.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мужчина пишет - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 10:14
Роскомнадзор составил более 130 протоколов в отношении СМИ-иноагентов
 
ПроисшествияАлександр НевзоровРоссияМоскваГенеральная прокуратура РФ
 
 
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