https://ria.ru/20221215/nevzorov-1838947495.html

Генпрокуратура утвердила обвинение против Невзорова* о дискредитации армии

Генпрокуратура утвердила обвинение против Невзорова* о дискредитации армии - РИА Новости, 15.12.2022

Генпрокуратура утвердила обвинение против Невзорова* о дискредитации армии

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинение в отношении журналиста Александра Невзорова* о дискредитации Вооруженных сил РФ, процесс пройдет заочно в... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:42

2022-12-15T16:42

2022-12-15T16:54

происшествия

александр невзоров

россия

москва

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинение в отношении журналиста Александра Невзорова* о дискредитации Вооруженных сил РФ, процесс пройдет заочно в Басманном суде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в четверг."В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Невзорова*. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)", - говорится в сообщении.Рассматривать материалы и выносить приговор будет Басманный суд Москвы. Процесс пройдет заочно - "учитывая, что реальная возможность участия Невзорова* в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия".По версии следствия, с 9 марта по 30 мая Невзоров* за пределами России, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией" и действуя по мотивам политической ненависти, разместил на своих персональных страницах в Instagram**, Telegram и Youtube публикации и видеоролики.В них он опубликовал "под видом достоверной" ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими роддома №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины, которую ранее опровергало Минобороны РФ.Невзоров* скрылся от следствия, 29 апреля был объявлен в международный розыск. Басманный суд 6 мая заочно поместил его в СИЗО. В России Невзоров* включен в реестр иноагентов, а Instagram** запрещена за экстремизм.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221215/inoagent-1838823304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, александр невзоров, россия, москва, генеральная прокуратура рф