https://ria.ru/20221215/neft-1839021883.html

Россия заинтересована в увеличении добычи нефти в Венесуэле, заявил Новак

Россия заинтересована в увеличении добычи нефти в Венесуэле, заявил Новак - РИА Новости, 15.12.2022

Россия заинтересована в увеличении добычи нефти в Венесуэле, заявил Новак

Россия заинтересована в увеличении добычи нефти на действующих проектах в Венесуэле, а Венесуэла в свою очередь выступает за продолжение работы у себя в стране... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T22:13

2022-12-15T22:13

2022-12-15T22:13

экономика

цены на нефть

александр новак

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в увеличении добычи нефти на действующих проектах в Венесуэле, а Венесуэла в свою очередь выступает за продолжение работы у себя в стране российских компаний, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.Он напомнил, что до наложенных на Венесуэлу санкций в стране работало много нефтегазовых компаний со всего мира - Европы, Америки, России. Но после после санкций ушли все, кроме России. Также Новак упомянул американскую Chevron, которая после ослабления санкций планирует вернуться в Венесуэлу.Как напомнил Новак, Россия и Венесуэла давно сотрудничают в сфере энергетики, у стран уже есть 5 совместных проектов. "Сегодня мы расширяем это сотрудничество, в том числе и в газовой отрасли. У нас есть два проекта в перспективе", - добавил вице-премьер."В тех проектах, в которых мы участвуем, со своей стороны мы заинтересованы в увеличении добычи, своевременных расчетах, реализации продукции. Венесуэльцы не просто подтверждают - они просят о том, чтобы наши компании продолжали работать в Венесуэле", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20221202/neft-1836022393.html

https://ria.ru/20221215/novak-1838756013.html

россия

венесуэла

европа

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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, венесуэла, европа, chevron