https://ria.ru/20221215/neft-1839007214.html
США ожидают, что КНР и Индия будут покупать нефть в рамках ценового предела
США ожидают, что КНР и Индия будут покупать нефть в рамках ценового предела - РИА Новости, 15.12.2022
США ожидают, что КНР и Индия будут покупать нефть в рамках ценового предела
США ожидают, что Китай, Индия и Турция договорятся покупать российскую нефть в рамках установленного G7 ценового предела, заявил координатор по санкционной... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:29
2022-12-15T20:29
2022-12-15T20:29
экономика
цены на нефть
китай
индия
g7
турция
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США ожидают, что Китай, Индия и Турция договорятся покупать российскую нефть в рамках установленного G7 ценового предела, заявил координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О'Брайен."Мы ожидаем, что Китай, Индия и Турция как основные покупатели российской нефти договорятся и цена установится в рамках предела. Что будет соответствовать договоренности, даже если другие страны формально не присоединятся к ней", - заявил журналистам О'Брайен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, китай, индия, g7, турция
Экономика, Цены на нефть, Китай, Индия, G7, Турция
США ожидают, что КНР и Индия будут покупать нефть в рамках ценового предела
США ожидают, что КНР и Индия будут покупать российскую нефть в рамках ценового предела