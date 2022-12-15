https://ria.ru/20221215/neft-1839007214.html

США ожидают, что КНР и Индия будут покупать нефть в рамках ценового предела

США ожидают, что КНР и Индия будут покупать нефть в рамках ценового предела - РИА Новости, 15.12.2022

США ожидают, что КНР и Индия будут покупать нефть в рамках ценового предела

США ожидают, что Китай, Индия и Турция договорятся покупать российскую нефть в рамках установленного G7 ценового предела, заявил координатор по санкционной... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T20:29

2022-12-15T20:29

2022-12-15T20:29

экономика

цены на нефть

китай

индия

g7

турция

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США ожидают, что Китай, Индия и Турция договорятся покупать российскую нефть в рамках установленного G7 ценового предела, заявил координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О'Брайен."Мы ожидаем, что Китай, Индия и Турция как основные покупатели российской нефти договорятся и цена установится в рамках предела. Что будет соответствовать договоренности, даже если другие страны формально не присоединятся к ней", - заявил журналистам О'Брайен.

https://ria.ru/20221215/neft-1838839833.html

китай

индия

турция

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, китай, индия, g7, турция