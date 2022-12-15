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США ожидают, что КНР и Индия будут покупать нефть в рамках ценового предела - РИА Новости, 15.12.2022
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США ожидают, что КНР и Индия будут покупать нефть в рамках ценового предела
США ожидают, что КНР и Индия будут покупать нефть в рамках ценового предела - РИА Новости, 15.12.2022
США ожидают, что КНР и Индия будут покупать нефть в рамках ценового предела
США ожидают, что Китай, Индия и Турция договорятся покупать российскую нефть в рамках установленного G7 ценового предела, заявил координатор по санкционной... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:29
2022-12-15T20:29
экономика
цены на нефть
китай
индия
g7
турция
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США ожидают, что Китай, Индия и Турция договорятся покупать российскую нефть в рамках установленного G7 ценового предела, заявил координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О'Брайен."Мы ожидаем, что Китай, Индия и Турция как основные покупатели российской нефти договорятся и цена установится в рамках предела. Что будет соответствовать договоренности, даже если другие страны формально не присоединятся к ней", - заявил журналистам О'Брайен.
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экономика, цены на нефть, китай, индия, g7, турция
Экономика, Цены на нефть, Китай, Индия, G7, Турция
20:29 15.12.2022
 
США ожидают, что КНР и Индия будут покупать нефть в рамках ценового предела

США ожидают, что КНР и Индия будут покупать российскую нефть в рамках ценового предела

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США ожидают, что Китай, Индия и Турция договорятся покупать российскую нефть в рамках установленного G7 ценового предела, заявил координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О'Брайен.
"Мы ожидаем, что Китай, Индия и Турция как основные покупатели российской нефти договорятся и цена установится в рамках предела. Что будет соответствовать договоренности, даже если другие страны формально не присоединятся к ней", - заявил журналистам О'Брайен.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 12:24
Кремль анонсировал указ по ответным мерам на введение потолка цен на нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьКитайИндияG7Турция
 
 
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