https://ria.ru/20221215/neft-1838988568.html
Пошлина на экспорт нефти из России снизится до 16,7 доллара за тонну
Пошлина на экспорт нефти из России снизится до 16,7 доллара за тонну - РИА Новости, 15.12.2022
Пошлина на экспорт нефти из России снизится до 16,7 доллара за тонну
Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 ноября по 14 декабря составила 57,5 доллара за баррель после 71,1 доллара за баррель месяцем ранее, таким образом... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:47
2022-12-15T18:47
2022-12-15T18:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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нефть
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 ноября по 14 декабря составила 57,5 доллара за баррель после 71,1 доллара за баррель месяцем ранее, таким образом упав на 19%; и пошлина на экспорт нефти из России с 1 января снизится на 26,6 доллара - до 16,7 доллара за тонну, следует из материалов на сайте Минфина РФ.Такое заметное снижение размера пошлины связано с налоговым маневром в нефтяной отрасли. Он заключается в том, что с 2019 года таможенная пошлина ежегодно снижается на 1/6 часть от полного значения до ее отмены в 2024 году, параллельно на такую же сумму увеличивается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В итоге российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам, но для нефтепереработчиков предусмотрены компенсационные механизмы."Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 ноября 2022 года по 14 декабря 2022 года составила 57,49 доллара за баррель, или 419,7 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2023 года понизится на 26,6 доллара и составит 16,7 доллара за тонну", - говорится в сообщении.В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 43,3 доллара за тонну.Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 5 долларов с 12,9 доллара за тонну, на темные - до 16,7 доллара с 43,3 доллара.Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до 5 долларов с 12,9 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) - до 9,1 доллара с 23,8 доллара за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 января составит 67 долларов, на чистые фракции сжиженных углеводородных газов (СУГов) - 60,3 доллара, на кокс - 1 доллар за тонну.
https://ria.ru/20221215/neft-1838914508.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, urals, цены на нефть, нефть, министерство финансов рф (минфин россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Urals, Цены на нефть, Нефть, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Пошлина на экспорт нефти из России снизится до 16,7 доллара за тонну
Минфин: пошлина на экспорт нефти из России с 1 января снизится до 16,7 доллара за тонну
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 ноября по 14 декабря составила 57,5 доллара за баррель после 71,1 доллара за баррель месяцем ранее, таким образом упав на 19%; и пошлина на экспорт нефти из России с 1 января снизится на 26,6 доллара - до 16,7 доллара за тонну, следует из материалов
на сайте Минфина РФ.
Такое заметное снижение размера пошлины связано с налоговым маневром в нефтяной отрасли. Он заключается в том, что с 2019 года таможенная пошлина ежегодно снижается на 1/6 часть от полного значения до ее отмены в 2024 году, параллельно на такую же сумму увеличивается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В итоге российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам, но для нефтепереработчиков предусмотрены компенсационные механизмы.
"Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 ноября 2022 года по 14 декабря 2022 года составила 57,49 доллара за баррель, или 419,7 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2023 года понизится на 26,6 доллара и составит 16,7 доллара за тонну", - говорится в сообщении.
В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 43,3 доллара за тонну.
Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 5 долларов с 12,9 доллара за тонну, на темные - до 16,7 доллара с 43,3 доллара.
Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до 5 долларов с 12,9 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) - до 9,1 доллара с 23,8 доллара за тонну.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 января составит 67 долларов, на чистые фракции сжиженных углеводородных газов (СУГов) - 60,3 доллара, на кокс - 1 доллар за тонну.