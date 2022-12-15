https://ria.ru/20221215/neft-1838988568.html

Пошлина на экспорт нефти из России снизится до 16,7 доллара за тонну

Пошлина на экспорт нефти из России снизится до 16,7 доллара за тонну - РИА Новости, 15.12.2022

Пошлина на экспорт нефти из России снизится до 16,7 доллара за тонну

Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 ноября по 14 декабря составила 57,5 доллара за баррель после 71,1 доллара за баррель месяцем ранее, таким образом... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:47

2022-12-15T18:47

2022-12-15T18:47

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министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 ноября по 14 декабря составила 57,5 доллара за баррель после 71,1 доллара за баррель месяцем ранее, таким образом упав на 19%; и пошлина на экспорт нефти из России с 1 января снизится на 26,6 доллара - до 16,7 доллара за тонну, следует из материалов на сайте Минфина РФ.Такое заметное снижение размера пошлины связано с налоговым маневром в нефтяной отрасли. Он заключается в том, что с 2019 года таможенная пошлина ежегодно снижается на 1/6 часть от полного значения до ее отмены в 2024 году, параллельно на такую же сумму увеличивается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В итоге российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам, но для нефтепереработчиков предусмотрены компенсационные механизмы."Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 ноября 2022 года по 14 декабря 2022 года составила 57,49 доллара за баррель, или 419,7 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2023 года понизится на 26,6 доллара и составит 16,7 доллара за тонну", - говорится в сообщении.В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 43,3 доллара за тонну.Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 5 долларов с 12,9 доллара за тонну, на темные - до 16,7 доллара с 43,3 доллара.Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до 5 долларов с 12,9 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) - до 9,1 доллара с 23,8 доллара за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 января составит 67 долларов, на чистые фракции сжиженных углеводородных газов (СУГов) - 60,3 доллара, на кокс - 1 доллар за тонну.

https://ria.ru/20221215/neft-1838914508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, urals, цены на нефть, нефть, министерство финансов рф (минфин россии)