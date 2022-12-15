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ЕЦБ спрогнозировал цену барреля нефти марки Brent в 86 долларов в 2023 году
ЕЦБ спрогнозировал цену барреля нефти марки Brent в 86 долларов в 2023 году - РИА Новости, 15.12.2022
ЕЦБ спрогнозировал цену барреля нефти марки Brent в 86 долларов в 2023 году
Европейский центральный банк (ЕЦБ) предполагает среднегодовую цену барреля нефти Brent на уровне 86 долларов в 2023 году со снижением до 76 долларов в 2025... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:21
2022-12-15T18:21
2022-12-15T19:45
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ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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цены на нефть
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цены
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) предполагает среднегодовую цену барреля нефти Brent на уровне 86 долларов в 2023 году со снижением до 76 долларов в 2025 году, говорится в декабрьском макроэкономическом прогнозе регулятора.Таково техническое предположение для прогноза, датой отсечения для которого было 23 ноября.На текущий год оценка среднегодовой стоимости нефти Brent находится на уровне примерно 105 долларов, на 2024 год - почти 80 долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:21 15.12.2022 (обновлено: 19:45 15.12.2022)
ЕЦБ спрогнозировал цену барреля нефти марки Brent в 86 долларов в 2023 году
ЕЦБ спрогнозировал среднегодовую цену барреля нефти марки Brent в 86 долларов в 2023 году