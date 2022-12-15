https://ria.ru/20221215/neft-1838979325.html

ЕЦБ спрогнозировал цену барреля нефти марки Brent в 86 долларов в 2023 году

ЕЦБ спрогнозировал цену барреля нефти марки Brent в 86 долларов в 2023 году - РИА Новости, 15.12.2022

ЕЦБ спрогнозировал цену барреля нефти марки Brent в 86 долларов в 2023 году

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предполагает среднегодовую цену барреля нефти Brent на уровне 86 долларов в 2023 году со снижением до 76 долларов в 2025... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:21

2022-12-15T18:21

2022-12-15T19:45

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) предполагает среднегодовую цену барреля нефти Brent на уровне 86 долларов в 2023 году со снижением до 76 долларов в 2025 году, говорится в декабрьском макроэкономическом прогнозе регулятора.Таково техническое предположение для прогноза, датой отсечения для которого было 23 ноября.На текущий год оценка среднегодовой стоимости нефти Brent находится на уровне примерно 105 долларов, на 2024 год - почти 80 долларов.

https://ria.ru/20221215/neft-1838839833.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, экономика, европейский центральный банк, brent, цены на нефть, нефть, цены