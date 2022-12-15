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ЕЦБ спрогнозировал цену барреля нефти марки Brent в 86 долларов в 2023 году - РИА Новости, 15.12.2022
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https://ria.ru/20221215/neft-1838979325.html
ЕЦБ спрогнозировал цену барреля нефти марки Brent в 86 долларов в 2023 году
ЕЦБ спрогнозировал цену барреля нефти марки Brent в 86 долларов в 2023 году - РИА Новости, 15.12.2022
ЕЦБ спрогнозировал цену барреля нефти марки Brent в 86 долларов в 2023 году
Европейский центральный банк (ЕЦБ) предполагает среднегодовую цену барреля нефти Brent на уровне 86 долларов в 2023 году со снижением до 76 долларов в 2025... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:21
2022-12-15T19:45
в мире
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
европейский центральный банк
brent
цены на нефть
нефть
цены
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) предполагает среднегодовую цену барреля нефти Brent на уровне 86 долларов в 2023 году со снижением до 76 долларов в 2025 году, говорится в декабрьском макроэкономическом прогнозе регулятора.Таково техническое предположение для прогноза, датой отсечения для которого было 23 ноября.На текущий год оценка среднегодовой стоимости нефти Brent находится на уровне примерно 105 долларов, на 2024 год - почти 80 долларов.
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в мире, экономика, европейский центральный банк, brent, цены на нефть, нефть, цены
В мире, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Европейский центральный банк, Brent, Цены на нефть, Нефть, Цены
18:21 15.12.2022 (обновлено: 19:45 15.12.2022)
 
ЕЦБ спрогнозировал цену барреля нефти марки Brent в 86 долларов в 2023 году

ЕЦБ спрогнозировал среднегодовую цену барреля нефти марки Brent в 86 долларов в 2023 году

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте, США
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте, США. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) предполагает среднегодовую цену барреля нефти Brent на уровне 86 долларов в 2023 году со снижением до 76 долларов в 2025 году, говорится в декабрьском макроэкономическом прогнозе регулятора.
"Предполагается, что цена барреля сырой нефти марки Brent составит 86 долларов в 2023 году и снизится до 76 долларов в 2025 году", - говорится в прогнозе.
Таково техническое предположение для прогноза, датой отсечения для которого было 23 ноября.
На текущий год оценка среднегодовой стоимости нефти Brent находится на уровне примерно 105 долларов, на 2024 год - почти 80 долларов.
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Кремль анонсировал указ по ответным мерам на введение потолка цен на нефть
 
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