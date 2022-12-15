https://ria.ru/20221215/neft-1838839833.html

Кремль анонсировал указ по ответным мерам на введение потолка цен на нефть

Кремль анонсировал указ по ответным мерам на введение потолка цен на нефть - РИА Новости, 15.12.2022

Кремль анонсировал указ по ответным мерам на введение потолка цен на нефть

Указ президента России Владимира Путина по ответным мерам на решение Запада по потолку цен на российскую нефть будет опубликован на этой неделе, заявил... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:24

2022-12-15T12:24

2022-12-15T12:45

цены на нефть

санкции в отношении россии

экономика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина по ответным мерам на решение Запада по потолку цен на российскую нефть будет опубликован на этой неделе, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

цены на нефть, санкции в отношении россии, экономика, владимир путин, дмитрий песков