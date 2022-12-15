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Кремль анонсировал указ по ответным мерам на введение потолка цен на нефть - РИА Новости, 15.12.2022
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Кремль анонсировал указ по ответным мерам на введение потолка цен на нефть
Кремль анонсировал указ по ответным мерам на введение потолка цен на нефть - РИА Новости, 15.12.2022
Кремль анонсировал указ по ответным мерам на введение потолка цен на нефть
Указ президента России Владимира Путина по ответным мерам на решение Запада по потолку цен на российскую нефть будет опубликован на этой неделе, заявил... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:24
2022-12-15T12:45
цены на нефть
санкции в отношении россии
экономика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина по ответным мерам на решение Запада по потолку цен на российскую нефть будет опубликован на этой неделе, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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цены на нефть, санкции в отношении россии, экономика, владимир путин, дмитрий песков
Цены на нефть, Санкции в отношении России, Экономика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:24 15.12.2022 (обновлено: 12:45 15.12.2022)
 
Кремль анонсировал указ по ответным мерам на введение потолка цен на нефть

Песков: указ Путина по ответным мерам на потолок цен на нефть опубликуют на этой неделе

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина по ответным мерам на решение Запада по потолку цен на российскую нефть будет опубликован на этой неделе, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да. Мы сообщим, как только он появится", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ожидается ли на этой неделе публикация указа президента о реакции на введение потолка на российскую нефть.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
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Цены на нефтьСанкции в отношении РоссииЭкономикаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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